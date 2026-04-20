В Крыму ждут увеличения автомобильного потока по сухопутному коридору
В этом году на сухопутном коридоре в Крым вырастет автомобильный трафик, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 20.04.2026
2026-04-20T19:17
19:17 20.04.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСухопутный коридор в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В этом году на сухопутном коридоре в Крым вырастет автомобильный трафик, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
В понедельник в рамках III Всероссийского муниципального форума "Малая Родина – сила России" состоялась сессия Муниципальный диалог "Среда для жизни: комплексный подход к развитию территорий".
"У нас, безусловно, рост трафика будет, потому что мы видим каждый год прибавление туристов. По Крыму, например, в прошлом туристов было больше. И сейчас, по мере того, что дороги становятся лучше и более безопасными, в Крым едут как через Крымский мост, так и через воссоединенные территории", – сказал вице-премьер.
Ключевой сухопутный транспортный коридор в Крым и важное звено маршрута Азовское кольцо - автомобильная дорога Р-280 "Новороссия" - станет четырехполосной, сообщал ранее руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков. Часть дороги уже реконструирована до четырех полос от Ростовской области и границы Донецкой Народной Республики, часть реконструирована до Мариуполя и после. И сегодня в сторону Донецкой Народной Республики и Запорожской области идет реконструкция до четырех полос.
