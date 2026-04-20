В Крыму приняли манифест местной кухни
Первые десять рестораторов подписали манифест крымской кухни, принятый в Совете Министров РК. Разработанная методология включает в себя четкие критерии по... РИА Новости Крым, 20.04.2026
2026-04-20T09:04
Манифест крымской кухни приняли в Совете Министров республики
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым.
Первые десять рестораторов подписали манифест крымской кухни, принятый в Совете Министров РК. Разработанная методология включает в себя четкие критерии по набору локальных продуктов, входящих в крымское меню. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал крымский ресторатор, заслуженный работник курортов и туризма РК Вячеслав Сивожелезов.
"Мы провели интересную работу. Это первый большой проект совместно с правительством Республики Крым, с бизнесом, промышленниками, производителями и с рестораторами. Мы разработали и подписали инструкцию, как мы будем двигаться по формированию, развитию нашей гастрономической карты республики и формировать крымское меню", – рассказал спикер.
Основным пунктом документа, по словам ресторатора, является то, что в меню будут использоваться исключительно крымские локальные продукты.
"В Крыму растет практически все, и все со своим уникальным оттенком. Устрицы имеют у нас своеобразные вкусовые качества, потому что Черное море менее соленое, чем другие моря. И, конечно же, многовековые традиции. Крым многонациональный регион, где традиции создавались веками, передавались семьями из поколения в поколение. И мы собрались и решили все это объединить и создать на этом правила разработки меню", – поделился гость студии.
По его информации, уже есть пилотные проекты.
"С первого мая в первой десятке рестораторов мы запускаем уже крымское меню. У нас будут дни и "шведской линии" на завтраки, где конкретно для туристов мы будем показывать, что в этот день у нас абсолютно на 100% все состоит из крымских продуктов", – рассказал собеседник.
Он добавил, что проект в целом реализуется в рамках федерального проекта под эгидой агентства стратегических инициатив "Проеду по России".
"Формируется гастрономическая карта России, и Крым является одним из флагманов данного проекта. И цель нашего региона как раз поднять гастрономию на тот уровень, который сможет стать самостоятельной точкой роста туристической привлекательности", – пояснил эксперт.
Сейчас, уточнил он, вместе с крымским меню разрабатывается и гастрономическая карта дорог Крыма.
"Мы проводим несколько раз в год различные фестивали, к лету стартует еще ряд проектов. Мы также способствуем увеличению туристического потока в межсезонье – надо развивать туризм в этот период. И гастрономия – один из драйверов развития туротрасли", – уверен специалист.
