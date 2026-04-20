В Крыму приняли манифест местной кухни

2026-04-20T09:04

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Первые десять рестораторов подписали манифест крымской кухни, принятый в Совете Министров РК. Разработанная методология включает в себя четкие критерии по набору локальных продуктов, входящих в крымское меню. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал крымский ресторатор, заслуженный работник курортов и туризма РК Вячеслав Сивожелезов.Основным пунктом документа, по словам ресторатора, является то, что в меню будут использоваться исключительно крымские локальные продукты."В Крыму растет практически все, и все со своим уникальным оттенком. Устрицы имеют у нас своеобразные вкусовые качества, потому что Черное море менее соленое, чем другие моря. И, конечно же, многовековые традиции. Крым многонациональный регион, где традиции создавались веками, передавались семьями из поколения в поколение. И мы собрались и решили все это объединить и создать на этом правила разработки меню", – поделился гость студии.По его информации, уже есть пилотные проекты."С первого мая в первой десятке рестораторов мы запускаем уже крымское меню. У нас будут дни и "шведской линии" на завтраки, где конкретно для туристов мы будем показывать, что в этот день у нас абсолютно на 100% все состоит из крымских продуктов", – рассказал собеседник.Он добавил, что проект в целом реализуется в рамках федерального проекта под эгидой агентства стратегических инициатив "Проеду по России".Сейчас, уточнил он, вместе с крымским меню разрабатывается и гастрономическая карта дорог Крыма."Мы проводим несколько раз в год различные фестивали, к лету стартует еще ряд проектов. Мы также способствуем увеличению туристического потока в межсезонье – надо развивать туризм в этот период. И гастрономия – один из драйверов развития туротрасли", – уверен специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:"Вкусные истории": в Крыму запускают новый гастрономический проектКрым готовит для туристов гастрономические сюрпризыК концу года появится ГОСТ на русскую кухню

