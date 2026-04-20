В Крыму на обустройство репатриантов потратили более 18 млрд рублей

В Крыму на обустройство мест компактного проживания реабилитированных народов израсходовано более 18 миллиардов рублей за 10 лет. Об этом сообщил председатель...

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В Крыму на обустройство мест компактного проживания реабилитированных народов израсходовано более 18 миллиардов рублей за 10 лет. Об этом сообщил председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений республики Руслан Якубов на круглом столе в пресс-центре РИА Новости Крым.Как отметил Якубов, указ президента Владимира Путина о мерах по реабилитации ранее депортированных народов Крыма дал старт этим масштабным преобразованиям, а также значительно укрепил межнациональную обстановку на полуострове.По его словам, указ российского лидера снял социальное напряжение в многонациональном крымском обществе, которое сложилось за период нахождения Крыма в составе Украины, когда умышленно разжигалась конфронтация по национальному признаку.Якубов добавил, что за весь период нахождения полуострова в составе Украины депортированные народы постоянно требовали принятия полноценного нормативно-правового акта о реабилитации, но центральные власти лишь давали обещания и ничего не делали.Президент РФ Владимир Путин 21 апреля 2014 года подписал указ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов, и государственной поддержке их возрождения и развития". Документ направлен на обеспечение политического, социального и духовного возрождения репрессированных народов, соблюдение их прав и законных интересов, создание и развитие национально-культурных автономий.Указ восстановил историческую справедливость, а также стал символом признания государством прав ранее депортированных народов на культурные традиции, языки и обычаи, способствуя укреплению межнационального согласия в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стартует Год единства народов России Как в Крыму реализуют новую стратегию государственной нацполитики России В Крыму для репатриантов построят два дома на 120 квартир в этом году

