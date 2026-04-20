Рейтинг@Mail.ru
В Крыму ИИ помогает докторам лечить пациентов - РИА Новости Крым, 20.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260420/v-krymu-ii-pomogaet-doktoram-lechit-patsientov-1155218942.html
В Крыму ИИ помогает докторам лечить пациентов
В Крыму ИИ помогает докторам лечить пациентов
2026-04-20T07:37
больничный
здравоохранение в крыму и севастополе
минздрав крыма
национальный мессенджер max
крым
новости крыма
искусственный интеллект
медицина
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/12/1119066665_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_06ccfe102c8e073912757dcc38fb4685.jpg
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/12/1119066665_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_21c5a3856816f5c287e35f25344cc1ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
больничный, здравоохранение в крыму и севастополе, минздрав крыма, национальный мессенджер max, крым, новости крыма, искусственный интеллект, медицина
В Крыму ИИ помогает докторам лечить пациентов

В Крыму ИИ помогает врачам оценивать рентгеновские снимки и проводить МРТ-диагностику

07:37 20.04.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Искусственный интеллект уже сейчас плотно помогает докторам в лечении пациентов, в частности, в оценке рентгеновских снимков и в МРТ-диагностике. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заведующий отделом информационной безопасности и информатизации Минздрава Республики Крым Алексей Дубровский.

"В целом искусственный интеллект уже плотно помогает докторам. Это, в первую очередь, оценка рентгеновских снимков. Он (ИИ – ред.) не заменяет работу медицинского специалиста, но сильно сокращает, упрощает ее", – сказал Дубровский, уточнив, что ИИ используют также в МРТ-диагностике.

По словам специалиста, во всех этих сферах уже действуют искусственные помощники, которые на данный момент и в Крыму помогают работать с диагностическим оборудованием.
Дубровский также рассказал, что с начала года порядка 75 тысяч крымчан записались на прием к врачу с помощью чат-бота минздрава Крыма в национальном мессенджере МАХ, крымчане активно пользуются новой услугой.

"С начала года и по состоянию на 14 апреля порядка 75 000 человек воспользовались услугой записи на прием к врачу (с помощью чат-бота минздрава Крыма в национальном мессенджере МАХ – ред.). В день примерно полторы тысячи человек по республике записываются", – сказал гость эфира.

По словам собеседника, профильное ведомство ищет новые возможности для того, чтобы обеспечить пациентам удобство записи на прием к врачу. Для этого уже существует несколько функционалов. Это и портал Госуслуг, и крымский региональный портал crimea.k-vrachu.ru, и теперь национальный мессенджер, где есть специальный чат-бот.
"Достаточно просто найти чат-бот "Мое здоровье" Министерства здравоохранения Крыма и после небольшой инструкции – записаться к любому специалисту. При этом та поликлиника и тот лечащий врач, к которому пациент привык ходить, будет всегда обозначен, пациенту легко выбрать своего врача, можно и к другому доктору своей поликлиники попасть на прием", – пояснил Дубровский, добавив, что если человек находится в другом городе, то сможет и там записаться к врачу.
Он отметил, что пользуются данной услугой пациенты всех возрастов.
Дубровский также напомнил, что в мессенджере Мах можно получить дистанционную консультацию врача (по видеосвязи) и закрыть больничный лист.
Ранее министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров сообщал, что крымчанам теперь доступны телемедицинские консультации в мессенджере Мах. Также сообщалось, что больничные в РФ разрешили закрывать дистанционно через мессенджер Mах, в случае его продления врач принимает решение о необходимости очного осмотра.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Конфиденциальность разговоров в Мax – "слушают" ли мессенджер
Болезнь после увольнения: как получить оплачиваемый больничный
Оплачиваемый больничный теперь доступен самозанятым – какие условия
 
БольничныйЗдравоохранение в Крыму и СевастополеМинздрав КрымаНациональный мессенджер MaxКрымНовости КрымаИскусственный интеллектМедицина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:04В Крыму приняли манифест местной кухни
08:58В Туапсе отменили занятия в школах после атаки беспилотников
08:47В Севастополе вдоль побережья будут слышны взрывы и стрельба
08:33Отдых с питомцами в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоит
08:19"Оплатите штраф": мошенники нашли новую схему обмана автомобилистов
08:05Крымский мост - актуальные данные на утро понедельника
07:54В Крыму и Севастополе живут самые дисциплинированные заемщики
07:37В Крыму ИИ помогает докторам лечить пациентов
07:17Атаки беспилотников отбили над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей
07:11Два крымских города вошли в топ-3 лидеров по росту доходов в РФ
06:53Важный чек-ап: в Крыму доступен весь спектр лабораторных исследований
06:29Как крымские электромобили вышли на уровень с китайскими производителями
06:00Туапсе подвергся массированному налету БПЛА - погиб человек и повреждены дома
00:01Дожди с туманом и порывистый ветер: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 20 апреля
23:00В Севастополе отбой воздушной тревоги
22:57Ракетный эсминец ВМС США перехватил грузовое судно под флагом Ирана
22:30Атака ВСУ на Севастополь – количество сбитых дронов увеличилось в два раза
22:07Ракетный удар ВСУ по Таганрогу и переговоры по Украине: главное за день
21:48На Урале школьники вырастили "томатофель" и "огуртык"
Лента новостейМолния