https://crimea.ria.ru/20260420/v-krymu-ii-pomogaet-doktoram-lechit-patsientov-1155218942.html

В Крыму ИИ помогает докторам лечить пациентов

В Крыму ИИ помогает докторам лечить пациентов - РИА Новости Крым, 20.04.2026

Искусственный интеллект уже сейчас плотно помогает докторам в лечении пациентов, в частности, в оценке рентгеновских снимков и в МРТ-диагностике. Об этом в... РИА Новости Крым, 20.04.2026

больничный

здравоохранение в крыму и севастополе

минздрав крыма

национальный мессенджер max

крым

новости крыма

искусственный интеллект

медицина

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/12/1119066665_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_06ccfe102c8e073912757dcc38fb4685.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Искусственный интеллект уже сейчас плотно помогает докторам в лечении пациентов, в частности, в оценке рентгеновских снимков и в МРТ-диагностике. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заведующий отделом информационной безопасности и информатизации Минздрава Республики Крым Алексей Дубровский.По словам специалиста, во всех этих сферах уже действуют искусственные помощники, которые на данный момент и в Крыму помогают работать с диагностическим оборудованием.Дубровский также рассказал, что с начала года порядка 75 тысяч крымчан записались на прием к врачу с помощью чат-бота минздрава Крыма в национальном мессенджере МАХ, крымчане активно пользуются новой услугой. По словам собеседника, профильное ведомство ищет новые возможности для того, чтобы обеспечить пациентам удобство записи на прием к врачу. Для этого уже существует несколько функционалов. Это и портал Госуслуг, и крымский региональный портал crimea.k-vrachu.ru, и теперь национальный мессенджер, где есть специальный чат-бот."Достаточно просто найти чат-бот "Мое здоровье" Министерства здравоохранения Крыма и после небольшой инструкции – записаться к любому специалисту. При этом та поликлиника и тот лечащий врач, к которому пациент привык ходить, будет всегда обозначен, пациенту легко выбрать своего врача, можно и к другому доктору своей поликлиники попасть на прием", – пояснил Дубровский, добавив, что если человек находится в другом городе, то сможет и там записаться к врачу.Он отметил, что пользуются данной услугой пациенты всех возрастов. Дубровский также напомнил, что в мессенджере Мах можно получить дистанционную консультацию врача (по видеосвязи) и закрыть больничный лист.Ранее министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров сообщал, что крымчанам теперь доступны телемедицинские консультации в мессенджере Мах. Также сообщалось, что больничные в РФ разрешили закрывать дистанционно через мессенджер Mах, в случае его продления врач принимает решение о необходимости очного осмотра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфиденциальность разговоров в Мax – "слушают" ли мессенджерБолезнь после увольнения: как получить оплачиваемый больничныйОплачиваемый больничный теперь доступен самозанятым – какие условия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

