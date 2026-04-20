https://crimea.ria.ru/20260420/v-krymu-i-sevastopole-zhivut-samye-distsiplinirovannye-zaemschiki-1155333419.html

В Крыму и Севастополе живут самые дисциплинированные заемщики - РИА Новости Крым, 20.04.2026

Севастополь и Республика Крым возглавляют рейтинг российских регионов по платежной дисциплине, свидетельствует исследование РИА Новости. РИА Новости Крым, 20.04.2026

долги

крым

севастополь

рейтинг

финансы

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1149000967_0:132:1281:852_1920x0_80_0_0_afc992ce50130ce2f74c35f2f3ab5f1b.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Севастополь и Республика Крым возглавляют рейтинг российских регионов по платежной дисциплине, свидетельствует исследование РИА Новости.При составлении рейтинга эксперты проанализировали доли просроченной задолженности населения по рублевым банковским кредитам на основе данных Центробанка РФ.Республика Крым – на втором месте (3,16%). Также в первую пятерку регионов по платежной дисциплине вошли Санкт-Петербург (3,23%), Чувашия (3,30%) и Якутия (3,44%).Самая высокая доля просроченной задолженности наблюдается в Ингушетии – 25,6%. Эксперты отмечают, что за последние два года прирост доли просроченной задолженности в этой республике увеличился более чем в два раза.В целом по состоянию на 1 марта текущего года население должно банкам 36,3 триллиона рублей, или 489 тысяч рублей на каждого экономически активного гражданина России. Таким образом, за 12 месяцев прирост составил в среднем 33 тысячи рублей на каждого экономически активного гражданина, указывается в материалах. Рост доли просроченной задолженности наблюдался в 83 из 85 регионов.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

