В Крыму и Севастополе живут самые дисциплинированные заемщики
Севастополь и Республика Крым возглавляют рейтинг российских регионов по платежной дисциплине, свидетельствует исследование РИА Новости. РИА Новости Крым, 20.04.2026
2026-04-20T07:54
долги, крым, севастополь, рейтинг, финансы, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Севастополь и Республика Крым возглавляют рейтинг российских регионов по платежной дисциплине, свидетельствует исследование РИА Новости.
При составлении рейтинга эксперты проанализировали доли просроченной задолженности населения по рублевым банковским кредитам на основе данных Центробанка РФ.
"Регионом-лидером по платежной дисциплине стал Севастополь, где доля просроченных кредитов физическим лицам составляет 2,67%. Низкая доля просроченной задолженности в этом субъекте РФ сочетается с небольшим удельным объемом кредитов населения", - говорится в исследовании.
Республика Крым – на втором месте (3,16%). Также в первую пятерку регионов по платежной дисциплине вошли Санкт-Петербург (3,23%), Чувашия (3,30%) и Якутия (3,44%).
Самая высокая доля просроченной задолженности наблюдается в Ингушетии – 25,6%. Эксперты отмечают, что за последние два года прирост доли просроченной задолженности в этой республике увеличился более чем в два раза.
В целом по состоянию на 1 марта текущего года население должно банкам 36,3 триллиона рублей, или 489 тысяч рублей на каждого экономически активного гражданина России. Таким образом, за 12 месяцев прирост составил в среднем 33 тысячи рублей на каждого экономически активного гражданина, указывается в материалах. Рост доли просроченной задолженности наблюдался в 83 из 85 регионов.
