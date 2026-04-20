Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260420/v-krymu-i-sevastopole-zhivut-samye-distsiplinirovannye-zaemschiki-1155333419.html
В Крыму и Севастополе живут самые дисциплинированные заемщики
Севастополь и Республика Крым возглавляют рейтинг российских регионов по платежной дисциплине, свидетельствует исследование РИА Новости. РИА Новости Крым, 20.04.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1149000967_0:132:1281:852_1920x0_80_0_0_afc992ce50130ce2f74c35f2f3ab5f1b.jpg.webp
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1149000967_0:0:1137:852_1920x0_80_0_0_ef5ad2e3d26f64a8d2c42dec823537de.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
07:54 20.04.2026
 
© Министр имущественных и земельных отношений Республики КрымДеньги и калькулятор
Деньги и калькулятор
© Министр имущественных и земельных отношений Республики Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Севастополь и Республика Крым возглавляют рейтинг российских регионов по платежной дисциплине, свидетельствует исследование РИА Новости.
При составлении рейтинга эксперты проанализировали доли просроченной задолженности населения по рублевым банковским кредитам на основе данных Центробанка РФ.
"Регионом-лидером по платежной дисциплине стал Севастополь, где доля просроченных кредитов физическим лицам составляет 2,67%. Низкая доля просроченной задолженности в этом субъекте РФ сочетается с небольшим удельным объемом кредитов населения", - говорится в исследовании.
Республика Крым – на втором месте (3,16%). Также в первую пятерку регионов по платежной дисциплине вошли Санкт-Петербург (3,23%), Чувашия (3,30%) и Якутия (3,44%).
Самая высокая доля просроченной задолженности наблюдается в Ингушетии – 25,6%. Эксперты отмечают, что за последние два года прирост доли просроченной задолженности в этой республике увеличился более чем в два раза.
В целом по состоянию на 1 марта текущего года население должно банкам 36,3 триллиона рублей, или 489 тысяч рублей на каждого экономически активного гражданина России. Таким образом, за 12 месяцев прирост составил в среднем 33 тысячи рублей на каждого экономически активного гражданина, указывается в материалах. Рост доли просроченной задолженности наблюдался в 83 из 85 регионов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
