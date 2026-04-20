Рейтинг@Mail.ru
В Крыму и Севастополе стали меньше болеть ОРВИ - РИА Новости Крым, 20.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260420/v-krymu-i-sevastopole-stali-menshe-bolet-orvi-1155355706.html
В Крыму и Севастополе стали меньше болеть ОРВИ
В Крыму и Севастополе стали меньше болеть ОРВИ - РИА Новости Крым, 20.04.2026
В Крыму и Севастополе стали меньше болеть ОРВИ
Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Крыму и Севастополе за минувшую неделю снизилась. Об этом сообщает Межрегиональное... РИА Новости Крым, 20.04.2026
2026-04-20T20:57
2026-04-20T20:57
роспотребнадзор
новости крыма
крым
новости севастополя
севастополь
орви
грипп
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111547/63/1115476367_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_d70bd46d2e0e24d1302331dd2a2ca7be.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Крыму и Севастополе за минувшую неделю снизилась. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по РК и Севастополю.Так, за минувшую неделю в Крым заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями снизилась на 13,1%, заболело 5659 человек, заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 24,61%. В Севастополе за этот же период заболевших ОРВИ – 1897 человек, заболеваемость ниже уровня предыдущей недели на 6,75% и ниже уровня эпидемического порога на 37,81%, уточнили в ведомстве, напомнив, что ситуация находится на контроле.Ранее Роспотребнадзоре напомнили, что фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, нежирные источники белка и прогулки на свежем воздухе помогут укрепить иммунитет после зимы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России и в мире измениласьCOVID в Крыму изменился: врач рассказала о новых рискахВ чем опасность нового штамма коронавируса "Цикада"
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111547/63/1115476367_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_fc9337e696f0ebde58cf51939a48a5c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роспотребнадзор, новости крыма, крым, новости севастополя, севастополь, орви, грипп
В Крыму и Севастополе стали меньше болеть ОРВИ

В Крыму и Севастополе за неделю снизилась заболеваемость ОРВИ – Роспотребнадзор

20:57 20.04.2026
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России
Сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Крыму и Севастополе за минувшую неделю снизилась. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по РК и Севастополю.
"По данным лабораторного вирусологического мониторинга заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии", – говорится в сообщении.
Так, за минувшую неделю в Крым заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями снизилась на 13,1%, заболело 5659 человек, заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 24,61%. В Севастополе за этот же период заболевших ОРВИ – 1897 человек, заболеваемость ниже уровня предыдущей недели на 6,75% и ниже уровня эпидемического порога на 37,81%, уточнили в ведомстве, напомнив, что ситуация находится на контроле.
Ранее Роспотребнадзоре напомнили, что фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, нежирные источники белка и прогулки на свежем воздухе помогут укрепить иммунитет после зимы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России и в мире изменилась
COVID в Крыму изменился: врач рассказала о новых рисках
В чем опасность нового штамма коронавируса "Цикада"
 
РоспотребнадзорНовости КрымаКрымНовости СевастополяСевастопольОРВИГрипп
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:57В Крыму и Севастополе стали меньше болеть ОРВИ
20:38Школьники из Севастополя победили в конференции по высоким технологиям
20:24Проснуться на рассвете и загадать желание: в Крыму можно будет увидеть звездопад
20:08В Крыму 20 земских работников культуры получат по миллиону рублей
19:52Победа Радева компенсирует потерю Орбана для России – мнение
19:37В Севастополе по ночам обрабатывают улицы от клещей
19:19В Севастополе открыли рейд
19:17В Крыму ждут увеличения автомобильного потока по сухопутному коридору
19:03В Севастополе перекрыли рейд третий раз за день
18:48В Симферополе открыт сезон работы городских фонтанов – видео
18:28Крымчанок призвали стать донорами плазмы
18:10Землетрясение в Сочи - что сейчас происходит в городе
18:03Рейд в Севастополе открыли
17:52В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
17:41В Севастополе в третий раз объявлена воздушная тревога – срочно в укрытия
17:39Новости Севастополя: осколки БПЛА рухнули на пассажирский автобус и пробили крышу
17:26Землетрясение произошло у берегов Краснодарского края
17:05В Севастополе отбой воздушной тревоги
17:03Когда откроют проход через грот на тропе Голицына в Новом Свете
16:50На Украине военный с ножом ранил ребенка и угрожал прохожим
Лента новостейМолния