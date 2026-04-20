В Крыму и Севастополе стали меньше болеть ОРВИ
Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Крыму и Севастополе за минувшую неделю снизилась. Об этом сообщает Межрегиональное... РИА Новости Крым, 20.04.2026
В Крыму и Севастополе за неделю снизилась заболеваемость ОРВИ – Роспотребнадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Крыму и Севастополе за минувшую неделю снизилась. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по РК и Севастополю.
"По данным лабораторного вирусологического мониторинга заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии", – говорится в сообщении.
Так, за минувшую неделю в Крым заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями снизилась на 13,1%, заболело 5659 человек, заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 24,61%. В Севастополе за этот же период заболевших ОРВИ – 1897 человек, заболеваемость ниже уровня предыдущей недели на 6,75% и ниже уровня эпидемического порога на 37,81%, уточнили в ведомстве, напомнив, что ситуация находится на контроле.
Ранее Роспотребнадзоре напомнили
, что фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, нежирные источники белка и прогулки на свежем воздухе помогут укрепить иммунитет после зимы.
