В Крыму и Севастополе стали меньше болеть ОРВИ - РИА Новости Крым, 20.04.2026

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Крыму и Севастополе за минувшую неделю снизилась. Об этом сообщает Межрегиональное... РИА Новости Крым, 20.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Крыму и Севастополе за минувшую неделю снизилась. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по РК и Севастополю.Так, за минувшую неделю в Крым заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями снизилась на 13,1%, заболело 5659 человек, заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 24,61%. В Севастополе за этот же период заболевших ОРВИ – 1897 человек, заболеваемость ниже уровня предыдущей недели на 6,75% и ниже уровня эпидемического порога на 37,81%, уточнили в ведомстве, напомнив, что ситуация находится на контроле.Ранее Роспотребнадзоре напомнили, что фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, нежирные источники белка и прогулки на свежем воздухе помогут укрепить иммунитет после зимы.

