https://crimea.ria.ru/20260420/v-krymu-20-zemskikh-rabotnikov-kultury-poluchat-po-millionu-rubley-1155326439.html
В Крыму 20 земских работников культуры получат по миллиону рублей
В Крыму в этом году в рамках программы "Земский работник культуры" планируют поддержать 20 специалистов, выплатив каждому победителю проекта по миллиону рублей.
новости крыма
ольга бурова
культура
крым
программа "земский работник культуры"
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111723/74/1117237407_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_2a0948113234de182a3fe8c7cfc59119.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году в рамках программы "Земский работник культуры" планируют поддержать 20 специалистов, выплатив каждому победителю проекта по миллиону рублей. Об этом РИА Новости Крым рассказала первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга БуроваК Всероссийскому проекту "Земский работник культуры", ожидаемому и важному для отрасли, Крым присоединился в прошлом году, напомнила замминистра."Мы уже направили запросы, получили обратную связь от муниципалитетов, от регионов, где численность населения до 50 тысяч человек, где есть вакансии в сфере культуры. Это и дома культуры, и музеи, и библиотеки, и детские школы искусств. Собранные вакансии мы составили в единый перечень, разместили его на сайте Министерства культуры Республики Крым в разделе "Пушкинская карта", где с ними и можно ознакомиться", – уточнила Бурова, напомнив, что победители конкурса получат государственную поддержку в размере 1 миллион рублей.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в республике в этом году на развитие отрасли культуры и искусства выделено 4, 2 миллиарда рублей.В Крыму за 12 лет в составе России не был утрачен ни один объект культурного наследия и число их растет, на сегодняшний день их порядка пяти тысяч. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" ранее заявлял замначальника департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры РК Александр Жаворонков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Главная роль – одна: откровения артистов из Севастополя ко Дню театраПутин: успех деятелей культуры – это вклад в будущее РоссииКакие объекты отреставрируют в Крыму в 2026 году
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111723/74/1117237407_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_d7001ef24fead8e16121514ec46ddad4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Крыму 20 человек получат по миллиону рублей по программе "Земский работник культуры"
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым.
В Крыму в этом году в рамках программы "Земский работник культуры" планируют поддержать 20 специалистов, выплатив каждому победителю проекта по миллиону рублей. Об этом РИА Новости Крым
рассказала первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова
"В прошлом году по проекту "Земский работник культуры" было трудоустроено 20 человек, это не только крымчане, но и специалисты нашей отрасли, которые переехали к нам из других субъектов Российской Федерации. В этом году у нас та же статистика, запланировано поддержать 20 участников программы", – рассказала собеседница.
К Всероссийскому проекту "Земский работник культуры", ожидаемому и важному для отрасли, Крым присоединился в прошлом году, напомнила замминистра.
"Мы уже направили запросы, получили обратную связь от муниципалитетов, от регионов, где численность населения до 50 тысяч человек, где есть вакансии в сфере культуры. Это и дома культуры, и музеи, и библиотеки, и детские школы искусств. Собранные вакансии мы составили в единый перечень, разместили его на сайте Министерства культуры Республики Крым в разделе "Пушкинская карта", где с ними и можно ознакомиться", – уточнила Бурова, напомнив, что победители конкурса получат государственную поддержку в размере 1 миллион рублей.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал
, что в республике в этом году на развитие отрасли культуры и искусства выделено 4, 2 миллиарда рублей.
В Крыму за 12 лет в составе России не был утрачен
ни один объект культурного наследия и число их растет, на сегодняшний день их порядка пяти тысяч. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" ранее заявлял замначальника департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры РК Александр Жаворонков.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: