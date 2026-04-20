В Крыму 20 земских работников культуры получат по миллиону рублей - РИА Новости Крым, 20.04.2026
В Крыму 20 земских работников культуры получат по миллиону рублей
В Крыму 20 земских работников культуры получат по миллиону рублей - РИА Новости Крым, 20.04.2026
В Крыму 20 земских работников культуры получат по миллиону рублей
В Крыму в этом году в рамках программы "Земский работник культуры" планируют поддержать 20 специалистов, выплатив каждому победителю проекта по миллиону рублей. РИА Новости Крым, 20.04.2026
2026-04-20T20:08
2026-04-20T20:08
новости крыма
ольга бурова
культура
крым
программа "земский работник культуры"
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году в рамках программы "Земский работник культуры" планируют поддержать 20 специалистов, выплатив каждому победителю проекта по миллиону рублей. Об этом РИА Новости Крым рассказала первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга БуроваК Всероссийскому проекту "Земский работник культуры", ожидаемому и важному для отрасли, Крым присоединился в прошлом году, напомнила замминистра."Мы уже направили запросы, получили обратную связь от муниципалитетов, от регионов, где численность населения до 50 тысяч человек, где есть вакансии в сфере культуры. Это и дома культуры, и музеи, и библиотеки, и детские школы искусств. Собранные вакансии мы составили в единый перечень, разместили его на сайте Министерства культуры Республики Крым в разделе "Пушкинская карта", где с ними и можно ознакомиться", – уточнила Бурова, напомнив, что победители конкурса получат государственную поддержку в размере 1 миллион рублей.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в республике в этом году на развитие отрасли культуры и искусства выделено 4, 2 миллиарда рублей.В Крыму за 12 лет в составе России не был утрачен ни один объект культурного наследия и число их растет, на сегодняшний день их порядка пяти тысяч. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" ранее заявлял замначальника департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры РК Александр Жаворонков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Главная роль – одна: откровения артистов из Севастополя ко Дню театраПутин: успех деятелей культуры – это вклад в будущее РоссииКакие объекты отреставрируют в Крыму в 2026 году
крым
новости крыма, ольга бурова, культура, крым, программа "земский работник культуры"
В Крыму 20 земских работников культуры получат по миллиону рублей

В Крыму 20 человек получат по миллиону рублей по программе "Земский работник культуры"

20:08 20.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году в рамках программы "Земский работник культуры" планируют поддержать 20 специалистов, выплатив каждому победителю проекта по миллиону рублей. Об этом РИА Новости Крым рассказала первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова
"В прошлом году по проекту "Земский работник культуры" было трудоустроено 20 человек, это не только крымчане, но и специалисты нашей отрасли, которые переехали к нам из других субъектов Российской Федерации. В этом году у нас та же статистика, запланировано поддержать 20 участников программы", – рассказала собеседница.
К Всероссийскому проекту "Земский работник культуры", ожидаемому и важному для отрасли, Крым присоединился в прошлом году, напомнила замминистра.
"Мы уже направили запросы, получили обратную связь от муниципалитетов, от регионов, где численность населения до 50 тысяч человек, где есть вакансии в сфере культуры. Это и дома культуры, и музеи, и библиотеки, и детские школы искусств. Собранные вакансии мы составили в единый перечень, разместили его на сайте Министерства культуры Республики Крым в разделе "Пушкинская карта", где с ними и можно ознакомиться", – уточнила Бурова, напомнив, что победители конкурса получат государственную поддержку в размере 1 миллион рублей.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в республике в этом году на развитие отрасли культуры и искусства выделено 4, 2 миллиарда рублей.
В Крыму за 12 лет в составе России не был утрачен ни один объект культурного наследия и число их растет, на сегодняшний день их порядка пяти тысяч. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" ранее заявлял замначальника департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры РК Александр Жаворонков.
Новости КрымаОльга БуроваКультураКрымПрограмма "Земский работник культуры"
 
