В Крыму 20 земских работников культуры получат по миллиону рублей

2026-04-20T20:08

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году в рамках программы "Земский работник культуры" планируют поддержать 20 специалистов, выплатив каждому победителю проекта по миллиону рублей. Об этом РИА Новости Крым рассказала первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга БуроваК Всероссийскому проекту "Земский работник культуры", ожидаемому и важному для отрасли, Крым присоединился в прошлом году, напомнила замминистра."Мы уже направили запросы, получили обратную связь от муниципалитетов, от регионов, где численность населения до 50 тысяч человек, где есть вакансии в сфере культуры. Это и дома культуры, и музеи, и библиотеки, и детские школы искусств. Собранные вакансии мы составили в единый перечень, разместили его на сайте Министерства культуры Республики Крым в разделе "Пушкинская карта", где с ними и можно ознакомиться", – уточнила Бурова, напомнив, что победители конкурса получат государственную поддержку в размере 1 миллион рублей.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в республике в этом году на развитие отрасли культуры и искусства выделено 4, 2 миллиарда рублей.В Крыму за 12 лет в составе России не был утрачен ни один объект культурного наследия и число их растет, на сегодняшний день их порядка пяти тысяч. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" ранее заявлял замначальника департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры РК Александр Жаворонков.

