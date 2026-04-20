В Крымском онкодиспансере появился уникальный томограф - РИА Новости Крым, 20.04.2026
В Крымском онкодиспансере появился уникальный томограф
В Крымском онкодиспансере появился уникальный томограф - РИА Новости Крым, 20.04.2026
В Крымском онкодиспансере появился уникальный томограф
В Крымском республиканском онкологическом клиническом диспансере им. В. М. Ефетова введен в эксплуатацию уникальный для региона специализированный компьютерный... РИА Новости Крым, 20.04.2026
2026-04-20T12:38
2026-04-20T12:57
СИМФЕРОПОЛЬ. 20 апр – РИА Новости Крым. В Крымском республиканском онкологическом клиническом диспансере им. В. М. Ефетова введен в эксплуатацию уникальный для региона специализированный компьютерный томограф. Об этом сообщил врач-рентгенолог, заведующий отделением лучевой диагностики в керченском филиале Крымского республиканского онкодиспансера Кирилл Строков.Он пояснил, что уникальность нового томографа заключается в том, что помимо стандартной диагностической функции, он оснащен аппаратно-программным комплексом для топометрической подготовки пациентов к лучевой терапии. Кроме того, у него есть специализированный модуль для забора тканей для последующего гистологического исследования опухолей любой локализации.Ранее сообщалось, что в 2025 году в Крымском республиканском онкологическом клиническом диспансере имени В.М. Ефетова было обновлено более 50 единиц диагностического и лечебного оборудования. Среди них – аппарат для брахитерапии, который впервые в республике позволил применять современный метод лечения рака предстательной железы, а также специализированный компьютерный томограф для планирования лучевой терапии.
онкология, крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени в.м. ефетова, медицина, здравоохранение в крыму и севастополе
В Крымском онкодиспансере появился уникальный томограф

В Крымском онкодиспансере введен в эксплуатацию уникальный томограф за 95 млн рублей

12:38 20.04.2026 (обновлено: 12:57 20.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ. 20 апр – РИА Новости Крым. В Крымском республиканском онкологическом клиническом диспансере им. В. М. Ефетова введен в эксплуатацию уникальный для региона специализированный компьютерный томограф. Об этом сообщил врач-рентгенолог, заведующий отделением лучевой диагностики в керченском филиале Крымского республиканского онкодиспансера Кирилл Строков.

"Оборудование стоимостью более 95 млн рублей закуплено за счет средств бюджета Республики Крым. Еще свыше 10 млн рублей было выделено на капитальный ремонт помещения для его установки", - рассказал Строков.

© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ онкодиспансере В. М. Ефетова введен в эксплуатацию уникальный для региона специализированный компьютерный томограф
В онкодиспансере В. М. Ефетова введен в эксплуатацию уникальный для региона специализированный компьютерный томограф - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Он пояснил, что уникальность нового томографа заключается в том, что помимо стандартной диагностической функции, он оснащен аппаратно-программным комплексом для топометрической подготовки пациентов к лучевой терапии. Кроме того, у него есть специализированный модуль для забора тканей для последующего гистологического исследования опухолей любой локализации.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ онкодиспансере В. М. Ефетова введен в эксплуатацию уникальный для региона специализированный компьютерный томограф
В онкодиспансере В. М. Ефетова введен в эксплуатацию уникальный для региона специализированный компьютерный томограф - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
"Это самый передовой, самый современный компьютерный томограф в Крыму, который есть на данный момент. Позволяет делать биопсию в сложных локализациях - легких, забрюшинной области, позвоночнике. Такого больше никто не делает", - отметил Строков.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ онкодиспансере В. М. Ефетова введен в эксплуатацию уникальный для региона специализированный компьютерный томограф
В онкодиспансере В. М. Ефетова введен в эксплуатацию уникальный для региона специализированный компьютерный томограф - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Ранее сообщалось, что в 2025 году в Крымском республиканском онкологическом клиническом диспансере имени В.М. Ефетова было обновлено более 50 единиц диагностического и лечебного оборудования. Среди них – аппарат для брахитерапии, который впервые в республике позволил применять современный метод лечения рака предстательной железы, а также специализированный компьютерный томограф для планирования лучевой терапии.
ОнкологияКрымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. ЕфетоваМедицинаЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
