В Крымском онкодиспансере появился уникальный томограф

2026-04-20T12:38

СИМФЕРОПОЛЬ. 20 апр – РИА Новости Крым. В Крымском республиканском онкологическом клиническом диспансере им. В. М. Ефетова введен в эксплуатацию уникальный для региона специализированный компьютерный томограф. Об этом сообщил врач-рентгенолог, заведующий отделением лучевой диагностики в керченском филиале Крымского республиканского онкодиспансера Кирилл Строков.Он пояснил, что уникальность нового томографа заключается в том, что помимо стандартной диагностической функции, он оснащен аппаратно-программным комплексом для топометрической подготовки пациентов к лучевой терапии. Кроме того, у него есть специализированный модуль для забора тканей для последующего гистологического исследования опухолей любой локализации.Ранее сообщалось, что в 2025 году в Крымском республиканском онкологическом клиническом диспансере имени В.М. Ефетова было обновлено более 50 единиц диагностического и лечебного оборудования. Среди них – аппарат для брахитерапии, который впервые в республике позволил применять современный метод лечения рака предстательной железы, а также специализированный компьютерный томограф для планирования лучевой терапии.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

