https://crimea.ria.ru/20260420/v-detskom-pitanii-iz-germanii-nashli-krysinyy-yad--v-rossiyu-ono-ne-zavozitsya-1155362144.html

В детском питании из Германии нашли крысиный яд – в Россию оно не завозится

В детском питании из Германии нашли крысиный яд – в Россию оно не завозится - РИА Новости Крым, 20.04.2026

В детском питании из Германии нашли крысиный яд – в Россию оно не завозится

Продукт детского питания HiPP, в котором был обнаружен крысиный яд, изготавливают на заводе в Германии, этот товар не поставляется в Россию. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.04.2026

2026-04-20T21:43

2026-04-20T21:43

2026-04-20T21:43

новости

здравоохранение в россии

дети

еда

роспотребнадзор

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110093/39/1100933942_0:0:2872:1616_1920x0_80_0_0_a6d7a1c28f095afbe5afd5c442e788b3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Продукт детского питания HiPP, в котором был обнаружен крысиный яд, изготавливают на заводе в Германии, этот товар не поставляется в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.В ответ на запрос, который ведомство направило ООО "Хипп Русь", в компании сообщили, что детское овощное пюре "Морковь-картофель" в стеклянных банках, производимый на заводе "Hipp GmbH & Со. Produktion Кб" в Германии, не поставляют в Россию. Сотрудники Роспотребнадзора также проверили все регистрационные и информационные базы, уточнили в пресс-службе.При этом, как уточнили в компании, сейчас идет расследование по факту инцидента с детским питанием в Австрии, Чехии и Словакии.Также в Роспотребнадзоре порекомендовали россиянам, оказавшимся за рубежом, не приобретать вышеуказанную продукцию.Накануне сообщалось, что чешские правоохранители инициировали расследование в связи с обнаружением крысиного яда баночках с детским питанием от компании Hipp.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядовитую рыбу под видом скумбрии продавали на КубаниКак определить поддельный сидрКак отличить этиловый спирт от метилового яда – эксперт

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, здравоохранение в россии, дети, еда, роспотребнадзор