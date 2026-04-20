В детском питании из Германии нашли крысиный яд – в Россию оно не завозится
В детском питании из Германии нашли крысиный яд – в Россию оно не завозится - РИА Новости Крым, 20.04.2026
В детском питании из Германии нашли крысиный яд – в Россию оно не завозится
Продукт детского питания HiPP, в котором был обнаружен крысиный яд, изготавливают на заводе в Германии, этот товар не поставляется в Россию. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.04.2026
2026-04-20T21:43
2026-04-20T21:43
2026-04-20T21:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Продукт детского питания HiPP, в котором был обнаружен крысиный яд, изготавливают на заводе в Германии, этот товар не поставляется в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.В ответ на запрос, который ведомство направило ООО "Хипп Русь", в компании сообщили, что детское овощное пюре "Морковь-картофель" в стеклянных банках, производимый на заводе "Hipp GmbH & Со. Produktion Кб" в Германии, не поставляют в Россию. Сотрудники Роспотребнадзора также проверили все регистрационные и информационные базы, уточнили в пресс-службе.При этом, как уточнили в компании, сейчас идет расследование по факту инцидента с детским питанием в Австрии, Чехии и Словакии.Также в Роспотребнадзоре порекомендовали россиянам, оказавшимся за рубежом, не приобретать вышеуказанную продукцию.Накануне сообщалось, что чешские правоохранители инициировали расследование в связи с обнаружением крысиного яда баночках с детским питанием от компании Hipp.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядовитую рыбу под видом скумбрии продавали на КубаниКак определить поддельный сидрКак отличить этиловый спирт от метилового яда – эксперт
новости, здравоохранение в россии, дети, еда, роспотребнадзор
В детском питании из Германии нашли крысиный яд – в Россию оно не завозится
Детское питание с обнаруженным крысиным ядом произвели в ФРГ и в Россию оно не завозится
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Продукт детского питания HiPP, в котором был обнаружен крысиный яд, изготавливают на заводе в Германии, этот товар не поставляется в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Роспотребнадзор в связи с публикациями в СМИ об обнаружении крысиного яда в детском питании HiPP, произведенного на заводе в Германии, сообщает, что информация о его выявлении и поставках в РФ от компетентных органов Европейского союза, в том числе по Системе быстрого уведомления по качеству продуктов питания и кормов (RASFF), а также по Международной сети органов по безопасности пищевых продуктов ВОЗ (ИНФОСАН) в ведомство не поступала", – говорится в сообщении.
В ответ на запрос, который ведомство направило ООО "Хипп Русь", в компании сообщили, что детское овощное пюре "Морковь-картофель" в стеклянных банках, производимый на заводе "Hipp GmbH & Со. Produktion Кб" в Германии, не поставляют в Россию. Сотрудники Роспотребнадзора также проверили все регистрационные и информационные базы, уточнили в пресс-службе.
При этом, как уточнили в компании, сейчас идет расследование по факту инцидента с детским питанием в Австрии, Чехии и Словакии.
Также в Роспотребнадзоре порекомендовали россиянам, оказавшимся за рубежом, не приобретать вышеуказанную продукцию.
Накануне сообщалось
, что чешские правоохранители инициировали расследование в связи с обнаружением крысиного яда баночках с детским питанием от компании Hipp.
