В детском питании из Германии нашли крысиный яд – в Россию оно не завозится
В детском питании из Германии нашли крысиный яд – в Россию оно не завозится
Продукт детского питания HiPP, в котором был обнаружен крысиный яд, изготавливают на заводе в Германии, этот товар не поставляется в Россию.
В детском питании из Германии нашли крысиный яд – в Россию оно не завозится

21:43 20.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Продукт детского питания HiPP, в котором был обнаружен крысиный яд, изготавливают на заводе в Германии, этот товар не поставляется в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Роспотребнадзор в связи с публикациями в СМИ об обнаружении крысиного яда в детском питании HiPP, произведенного на заводе в Германии, сообщает, что информация о его выявлении и поставках в РФ от компетентных органов Европейского союза, в том числе по Системе быстрого уведомления по качеству продуктов питания и кормов (RASFF), а также по Международной сети органов по безопасности пищевых продуктов ВОЗ (ИНФОСАН) в ведомство не поступала", – говорится в сообщении.
В ответ на запрос, который ведомство направило ООО "Хипп Русь", в компании сообщили, что детское овощное пюре "Морковь-картофель" в стеклянных банках, производимый на заводе "Hipp GmbH & Со. Produktion Кб" в Германии, не поставляют в Россию. Сотрудники Роспотребнадзора также проверили все регистрационные и информационные базы, уточнили в пресс-службе.
При этом, как уточнили в компании, сейчас идет расследование по факту инцидента с детским питанием в Австрии, Чехии и Словакии.
Также в Роспотребнадзоре порекомендовали россиянам, оказавшимся за рубежом, не приобретать вышеуказанную продукцию.
Накануне сообщалось, что чешские правоохранители инициировали расследование в связи с обнаружением крысиного яда баночках с детским питанием от компании Hipp.
