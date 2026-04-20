Умер народный артист России Сергей Стадлер
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Скрипач и дирижер, Народный артист России Сергей Стадлер скоропостижно умер, соболезнования его родным и близким выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщает пресс-служба администрации губернатора.Как отметил губернатор Санкт-Петербурга, имя Стадлера стало символом высочайшего исполнительского мастерства. О дате и месте прощания с музыкантом пока не сообщается.
Умер народный артист России музыкант Сергей Стадлер
22:21 20.04.2026 (обновлено: 22:39 20.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Скрипач и дирижер, Народный артист России Сергей Стадлер скоропостижно умер, соболезнования его родным и близким выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
"Российская культура понесла большую утрату. Скоропостижно ушел из жизни Сергей Валентинович Стадлер – музыкант с мировым именем, народный артист России, выдающийся скрипач, дирижер, педагог, художественный руководитель "Петербург-концерта" и главный дирижер Симфонического оркестра Санкт-Петербурга", – сказано в сообщении.
Как отметил губернатор Санкт-Петербурга, имя Стадлера стало символом высочайшего исполнительского мастерства. О дате и месте прощания с музыкантом пока не сообщается.