Украинцы очень дорого платят за избрание Зеленского – Лукашенко

Украинцы знали, что Владимир Зеленский неопытный политик, но проголосовали за него на выборах в 2019 году и теперь дорого расплачиваются за свое решение. Об... РИА Новости Крым, 20.04.2026

2026-04-20T09:33

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Украинцы знали, что Владимир Зеленский неопытный политик, но проголосовали за него на выборах в 2019 году и теперь дорого расплачиваются за свое решение. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью ведущему телеканала RT Рику Санчесу.При этом он признал, что на президентских выборах на Украине в 2019 году избирателям "трудно было из кого-то выбирать". Поэтому упрекать украинский народ не следует, подчеркнул Лукашенко."Но пусть украинцы разберутся. Они ведь тоже в этом виноваты. Они демократичным образом избрали этого президента. Ну надо за него и отвечать", - добавил он.Президент Белоруссии также выразил мнение, что Зеленский после победы на выборах "не смог переломить национальный угар на Украине из-за неопытности", и в результате националисты взяли верх.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Конституция Украины не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства.В начале марта 2026 года Зеленский в интервью итальянским СМИ заявил, что президентские выборы на Украине состоятся только после окончания боевых действий.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в марте 2026 года заявил, что вопрос президентских выборов на Украине актуален, Киеву предстоит определиться с вопросом легитимизации сроков полномочий главы государства.

