Украинцы очень дорого платят за избрание Зеленского – Лукашенко - РИА Новости Крым, 20.04.2026
Украинцы очень дорого платят за избрание Зеленского – Лукашенко
Украинцы очень дорого платят за избрание Зеленского – Лукашенко - РИА Новости Крым, 20.04.2026
Украинцы очень дорого платят за избрание Зеленского – Лукашенко
Украинцы знали, что Владимир Зеленский неопытный политик, но проголосовали за него на выборах в 2019 году и теперь дорого расплачиваются за свое решение. Об... РИА Новости Крым, 20.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Украинцы знали, что Владимир Зеленский неопытный политик, но проголосовали за него на выборах в 2019 году и теперь дорого расплачиваются за свое решение. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью ведущему телеканала RT Рику Санчесу.При этом он признал, что на президентских выборах на Украине в 2019 году избирателям "трудно было из кого-то выбирать". Поэтому упрекать украинский народ не следует, подчеркнул Лукашенко."Но пусть украинцы разберутся. Они ведь тоже в этом виноваты. Они демократичным образом избрали этого президента. Ну надо за него и отвечать", - добавил он.Президент Белоруссии также выразил мнение, что Зеленский после победы на выборах "не смог переломить национальный угар на Украине из-за неопытности", и в результате националисты взяли верх.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Конституция Украины не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства.В начале марта 2026 года Зеленский в интервью итальянским СМИ заявил, что президентские выборы на Украине состоятся только после окончания боевых действий.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в марте 2026 года заявил, что вопрос президентских выборов на Украине актуален, Киеву предстоит определиться с вопросом легитимизации сроков полномочий главы государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Украинцы кровью покупают время для ЕС" – признание БельгииДрова для топки войны: что ждет находящихся в Европе украинцевКонец близок: у Украины осталось денег на две недели
владимир зеленский, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, новости, политика
Украинцы очень дорого платят за избрание Зеленского – Лукашенко

Украинцы сами избрали Зеленского и теперь дорого за это платят – Лукашенко

09:33 20.04.2026 (обновлено: 09:52 20.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Украинцы знали, что Владимир Зеленский неопытный политик, но проголосовали за него на выборах в 2019 году и теперь дорого расплачиваются за свое решение. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью ведущему телеканала RT Рику Санчесу.
"Украинцы платят за свое решение. Ведь они избрали Зеленского президентом? Они. Они знали, что он неопытный человек? Знали. Они знали недостатки? Может быть, не знали. Зачем голосовали?.. Они его избрали, и сейчас за это платят. И очень дорого платят", – сказал белорусский лидер.
При этом он признал, что на президентских выборах на Украине в 2019 году избирателям "трудно было из кого-то выбирать". Поэтому упрекать украинский народ не следует, подчеркнул Лукашенко.
"Но пусть украинцы разберутся. Они ведь тоже в этом виноваты. Они демократичным образом избрали этого президента. Ну надо за него и отвечать", - добавил он.
Президент Белоруссии также выразил мнение, что Зеленский после победы на выборах "не смог переломить национальный угар на Украине из-за неопытности", и в результате националисты взяли верх.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Конституция Украины не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства.
В начале марта 2026 года Зеленский в интервью итальянским СМИ заявил, что президентские выборы на Украине состоятся только после окончания боевых действий.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в марте 2026 года заявил, что вопрос президентских выборов на Украине актуален, Киеву предстоит определиться с вопросом легитимизации сроков полномочий главы государства.
