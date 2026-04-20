Удар ВСУ по Туапсе и землетрясение на Кубани: главное за день - РИА Новости Крым, 20.04.2026
Удар ВСУ по Туапсе и землетрясение на Кубани: главное за день
В Туапсе после атаки ВСУ пострадали три человека, спасатели тушат в городе крупный пожар на морском терминале, а в школах после вражеской атаки отменили... РИА Новости Крым, 20.04.2026
22:57 20.04.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Главное за день - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В Туапсе после атаки ВСУ пострадали три человека, спасатели тушат в городе крупный пожар на морском терминале, а в школах после вражеской атаки отменили занятия. Землетрясение произошло в Сочи. В России упростили порядок получения лекарств для детей из многодетных семей. Гражданка Германии собиралась устроить взрыв на объекте силовиков в Пятигорске. На востоке Крыма мужчина убил двух знакомых, а затем покончил с собой.
О главных событиях и заявлениях понедельника – в подборке РИА Новости Крым.

Туапсе после удара ВСУ

Туапсе в ночь на понедельник подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. Повреждены жилые дома, школа и детский сад.
После ночной атаки украинских дронов на Туапсе пострадали три человека и один погиб.
Кроме того, после удара беспилотников ВСУ в Туапсе тушат пожар на морском терминале.
Также в муниципальных и государственных школах города после вражеской атаки отменены все занятия.
Землетрясение в Сочи

В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,7, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным сейсмологов, подземный толчок был зарегистрирован в 13:34 по московскому времени. Очаг залегал на глубине семи километров, в 191 километре к юго-востоку от Краснодара и в 23 километрах к югу от Сочи.
Землетрясение не повлияло на работу инфраструктурных и социальных объектов. Пострадавших нет, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
В России упростили получение лекарств для детей из многодетных семей

Кабмин упростил порядок получения бесплатных лекарств для детей до 6 лет из многодетных семей, сообщил председатель российского правительства Михаил Мишустин.
Речь идет о препаратах из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств – антибиотиках, обезболивающих и жаропонижающих средствах, назначаемых по рецепту.
Раньше оформить льготный рецепт и бесплатно получить лекарства многодетные родители могли только через региональную медорганизацию, даже если ребенок лечился по ОМС в федеральной клинике. Теперь лекарства можно будет получать и в федеральных клиниках, если ребенок находится там.
В Пятигорске немка собиралась устроить теракт

ФСБ предотвратила планировавшийся Киевом террористический акт на объекте силовых структур Ставропольского края, который должна была осуществить гражданка Германии.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт, планировавшийся киевским режимом на объекте правоохранительных органов Ставропольского края с участием гражданки Германии 1969 года рождения", – сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Житель Крыма убил двоих и свел счеты с жизнью

Житель города Щелкино Ленинского района Крыма убил двух мужчин в ходе бытового конфликта и затем покончил с собой, возбуждено и расследуется уголовное дело. Об этом РИА Новости Крым сообщила официальный представитель крымского главка Следственного комитета РФ Ольга Постнова.
"Следователями расследуется уголовное дело по факту убийства двух жителей города Щелкино Ленинского района (ч.1 ст. 105 УК РФ). Конфликт, в результате которого были убиты мужчины, произошел в результате совместного распития спиртных напитков и носил исключительно бытовой характер. Сам фигурант после совершенного преступления свел счеты с жизнью", – рассказала Постнова.
