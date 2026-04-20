Рейтинг@Mail.ru
Туапсе после атаки ВСУ- число пострадавших увеличилось до трех - РИА Новости Крым, 20.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260420/tuapse-posle-ataki-vsu--chislo-postradavshikh-uvelichilos-do-trekh----1155351085.html
Туапсе после атаки ВСУ- число пострадавших увеличилось до трех
Число раненных из-за ночной атаки БПЛА на Туапсе увеличилось до трех. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 20.04.2026
туапсе
новости
краснодарский край
происшествия
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0f/1147224675_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e0cd7953b5acedb7fc85f2036008f919.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Число раненных из-за ночной атаки БПЛА на Туапсе увеличилось до трех. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.Как сообщалось, в ночь на понедельник силы ПВО сбили 112 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом. Массированной атаке беспилотников ВСУ подвергся город Туапсе. Повреждены жилые дома, школа и детский сад. Занятия в школах города отменены.
https://crimea.ria.ru/20260420/novosti-tuapse-chto-proiskhodit-v-gorode-posle-nochnogo-naleta-bpla-1155340289.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0f/1147224675_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a0603875656d9631b458f392a92a85ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
15:48 20.04.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваВрачи в операционной
Врачи в операционной
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Число раненных из-за ночной атаки БПЛА на Туапсе увеличилось до трех. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

"Число пострадавших из-за атаки БПЛА на Туапсе ночью 20 апреля увеличилось до трех. В больницу из многоквартирного дома, где произошла разгерметизация газопровода, госпитализировали мужчину с отравлением. Также, как сообщали ранее, в результате атаки беспилотников один человек погиб, еще один находится в медицинском учреждении", - проинформировали в оперштабе.

Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Как сообщалось, в ночь на понедельник силы ПВО сбили 112 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом. Массированной атаке беспилотников ВСУ подвергся город Туапсе. Повреждены жилые дома, школа и детский сад. Занятия в школах города отменены.
Последствие налетов беспилотников ВСУ в Туапсе
11:49
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ТуапсеНовостиКраснодарский крайПроисшествияАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
