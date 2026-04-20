Туапсе подвергся массированному налету БПЛА - погиб человек и повреждены дома

Туапсе подвергся массированному налету БПЛА - погиб человек и повреждены дома - РИА Новости Крым, 20.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Туапсе подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ, один человек погиб, повреждены жилые дома, школа и детский сад. Об этом утром в понедельник сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Кроме того, в морском порту в результате атаки произошло возгорание. Также известно, что обломки БПЛА повредили остекление в ряде зданий на территории города, в том числе в начальной школе и детском саду, музее, церкви, многоквартирном доме. На местах работают оперативные и специальные службы.Как сообщалось, в ночь на 16 апреля ВСУ атаковали беспилотниками Кубань. В Туапсе в результате атаки погибли женщина и 14-летняя девочка. К врачам с различными травмами обратились семь человек. Обломки БПЛА повредили частные и многоквартирные дома, два учебных учреждения и музыкальную школу. 22 местных жителя отселены в пункт временного размещения. В муниципалитете ввели режим ЧС, отметили занятия в школах и других учебных заведениях. Также в результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе. Следственный комитет РФ по факту атаки и гибели людей возбудил уголовное дело о теракте.

