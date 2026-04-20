Сосна крымская и дубы: как восстанавливают леса в Крыму - РИА Новости Крым, 20.04.2026
Сосна крымская и дубы: как восстанавливают леса в Крыму
Сосна крымская и дубы: как восстанавливают леса в Крыму - РИА Новости Крым, 20.04.2026
Сосна крымская и дубы: как восстанавливают леса в Крыму
Восстановление лесов полуострова происходит в рамках нацпроекта "Сохранение лесов" с 2019 года и продлится, как минимум, до 2030 года. Практически все регионы... РИА Новости Крым, 20.04.2026
2026-04-20T22:44
2026-04-20T22:44
сохраним лес
леса крыма
природа
крым
новости крыма
минприроды крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Восстановление лесов полуострова происходит в рамках нацпроекта "Сохранение лесов" с 2019 года и продлится, как минимум, до 2030 года. Практически все регионы Крыма затронет это процесс, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым – заместитель Главного государственного инспектора Республики Крым Александр Березнев.Лесообразующими породами, высаживаемыми в Крыму в данное время, отметил гость студии, являются крымская сосна, дуб черешчатый, пушисты и скальный, а также ясень, клен и гледичия."Относительно тополя, скажу сразу, мы его не выращиваем. Он является ветроломной, снеголомной, достаточно небезопасной породой, в частности, в населенных пунктах", – пояснил замминистра экологии Крыма.В этом году, по информации Александра Березнева, запланирована заготовка 4,3 тонн лесных семян, которые будут высажены."Выращиваем по меньшей мере 4 млн сеянцев в год. Единственное неурожай у нас желудя дуба вот уже второй год продолжается, дуб не вызревает. Это связано с засухой, то есть тогда, когда нужно семени наливаться, оно не получало влаги, а только активные солнечные лучи", – отметил он.Гость эфира добавил, что в сохранении и приумножении крымских лесов могут принять участие все небезразличные граждане.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лес без пожаров: в Севастополе обновляют 2000 км минерализованных полосШкольники высадили кипарисы и крымскую сосну в СевастополеТри новых особо охраняемых природных территории появились в Крыму
крым
сохраним лес, леса крыма, природа, крым, новости крыма, минприроды крыма
Сосна крымская и дубы: как восстанавливают леса в Крыму

Около 300 гектаров леса запланировано к высадке в этом году в Крыму – Минэкологии

22:44 20.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Восстановление лесов полуострова происходит в рамках нацпроекта "Сохранение лесов" с 2019 года и продлится, как минимум, до 2030 года. Практически все регионы Крыма затронет это процесс, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым – заместитель Главного государственного инспектора Республики Крым Александр Березнев.

"В этом году паспортом у нас предусмотрено 290 гектаров в рамках нацпроекта. Высадку будет выполнять наше подведомственное учреждения – Лесхоз. Регионы охвачены практически все – Бахчисарай, Симферополь, Белогорск, Евпатория, Раздольное и Судак. В Судаке у нас известный горельник, который разрабатывается с позапрошлого года – Тепе-Оба, у всех на слуху, гдебыл крупный пожар. Часть будем возобновлять в этой локации в этом году", – рассказал замминистра.

Лесообразующими породами, высаживаемыми в Крыму в данное время, отметил гость студии, являются крымская сосна, дуб черешчатый, пушисты и скальный, а также ясень, клен и гледичия.
"Относительно тополя, скажу сразу, мы его не выращиваем. Он является ветроломной, снеголомной, достаточно небезопасной породой, в частности, в населенных пунктах", – пояснил замминистра экологии Крыма.
В этом году, по информации Александра Березнева, запланирована заготовка 4,3 тонн лесных семян, которые будут высажены.
"Выращиваем по меньшей мере 4 млн сеянцев в год. Единственное неурожай у нас желудя дуба вот уже второй год продолжается, дуб не вызревает. Это связано с засухой, то есть тогда, когда нужно семени наливаться, оно не получало влаги, а только активные солнечные лучи", – отметил он.
Гость эфира добавил, что в сохранении и приумножении крымских лесов могут принять участие все небезразличные граждане.

"Все даем – начиная от лопаты, заканчивая перчатками. Все локации у нас опубликованы, есть сайт "Сохранение лесов", где вся Россия представлена. Выбираем Республику Крым и смотрим", – поделился спикер.

Сохраним лесЛеса КрымаПриродаКрымНовости КрымаМинприроды Крыма
 
