Сосна крымская и дубы: как восстанавливают леса в Крыму

Сосна крымская и дубы: как восстанавливают леса в Крыму - РИА Новости Крым, 20.04.2026

Сосна крымская и дубы: как восстанавливают леса в Крыму

Восстановление лесов полуострова происходит в рамках нацпроекта "Сохранение лесов" с 2019 года и продлится, как минимум, до 2030 года. Практически все регионы... РИА Новости Крым, 20.04.2026

2026-04-20T22:44

2026-04-20T22:44

2026-04-20T22:44

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Восстановление лесов полуострова происходит в рамках нацпроекта "Сохранение лесов" с 2019 года и продлится, как минимум, до 2030 года. Практически все регионы Крыма затронет это процесс, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым – заместитель Главного государственного инспектора Республики Крым Александр Березнев.Лесообразующими породами, высаживаемыми в Крыму в данное время, отметил гость студии, являются крымская сосна, дуб черешчатый, пушисты и скальный, а также ясень, клен и гледичия."Относительно тополя, скажу сразу, мы его не выращиваем. Он является ветроломной, снеголомной, достаточно небезопасной породой, в частности, в населенных пунктах", – пояснил замминистра экологии Крыма.В этом году, по информации Александра Березнева, запланирована заготовка 4,3 тонн лесных семян, которые будут высажены."Выращиваем по меньшей мере 4 млн сеянцев в год. Единственное неурожай у нас желудя дуба вот уже второй год продолжается, дуб не вызревает. Это связано с засухой, то есть тогда, когда нужно семени наливаться, оно не получало влаги, а только активные солнечные лучи", – отметил он.Гость эфира добавил, что в сохранении и приумножении крымских лесов могут принять участие все небезразличные граждане.

крым

сохраним лес, леса крыма, природа, крым, новости крыма, минприроды крыма