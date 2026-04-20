https://crimea.ria.ru/20260420/shkolniki-iz-sevastopolya-pobedili-v-konferentsii-po-vysokim-tekhnologiyam-1155340678.html

Школьники из Севастополя победили в конференции по высоким технологиям - РИА Новости Крым, 20.04.2026

Воспитанники Малой академии наук Севастополя завоевали призовые места во Всероссийской конференции "Будущее сильной России – в высоких технологиях", которая... РИА Новости Крым, 20.04.2026

крым

новости крыма

новости севастополя

михаил развожаев

школа

образование в крыму и севастополе

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155340173_0:191:1280:911_1920x0_80_0_0_e1841bd7cb071762cd2038a9adc14e1a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Воспитанники Малой академии наук Севастополя завоевали призовые места во Всероссийской конференции "Будущее сильной России – в высоких технологиях", которая прошла в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Глава Севастополя рассказал, что первое место завоевал ученик 11-го класса Рамиль Байрамов. Его исследование микроводорослей Dunaliella из крымского Ойбурского озера, которое показало, что они могут стать источником натурального β-каротина, является настоящим прорывом для биотехнологий.Третье место присвоили ученице 9-го класса Елизавете Глеч. Школьница разработала уникальный "Тренажер ингибиторного контроля" для школьников.И еще одно третье место завоевала девятиклассница Светлана Прибылова. Светлана изучила солнечного окуня – пришельца в водоемах Крыма – и оценила его потенциальную опасность для рыб и экосистемы. Ее работа стала важной для сохранения природы полуострова.Кроме того, специальный приз жюри "За актуальность проекта" получил ученик 10-го класса Никита Игнашев за разработку автономного робота.Ранее министр промышленной политики и торговли Крыма Анушаван Агаджанян заявил, что в Крыму ведется работа по созданию внебюджетного центра Фонда содействия молодым ученым. Целью его создания является поддержка реализации перспективных проектов научно-технических инициатив и разработок молодых ученых – они смогут обращаться в фонд с идеями, которые могут быть использованы на промышленных предприятиях.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

