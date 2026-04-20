Школьники из Севастополя победили в конференции по высоким технологиям - РИА Новости Крым, 20.04.2026
Школьники из Севастополя победили в конференции по высоким технологиям
Школьники из Севастополя победили в конференции по высоким технологиям
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Воспитанники Малой академии наук Севастополя завоевали призовые места во Всероссийской конференции "Будущее сильной России – в высоких технологиях", которая прошла в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Более 300 ребят из 30 регионов страны защищали свои проекты, от робототехники до экобиотехнологий. И наши воспитанники Малой академии наук Севастополя показали себя блестяще!" – поздравил ребят губернатор.

Глава Севастополя рассказал, что первое место завоевал ученик 11-го класса Рамиль Байрамов. Его исследование микроводорослей Dunaliella из крымского Ойбурского озера, которое показало, что они могут стать источником натурального β-каротина, является настоящим прорывом для биотехнологий.
Третье место присвоили ученице 9-го класса Елизавете Глеч. Школьница разработала уникальный "Тренажер ингибиторного контроля" для школьников.
И еще одно третье место завоевала девятиклассница Светлана Прибылова. Светлана изучила солнечного окуня – пришельца в водоемах Крыма – и оценила его потенциальную опасность для рыб и экосистемы. Ее работа стала важной для сохранения природы полуострова.
Кроме того, специальный приз жюри "За актуальность проекта" получил ученик 10-го класса Никита Игнашев за разработку автономного робота.
Ранее министр промышленной политики и торговли Крыма Анушаван Агаджанян заявил, что в Крыму ведется работа по созданию внебюджетного центра Фонда содействия молодым ученым. Целью его создания является поддержка реализации перспективных проектов научно-технических инициатив и разработок молодых ученых – они смогут обращаться в фонд с идеями, которые могут быть использованы на промышленных предприятиях.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России стартовал конкурс "Студенческий стартап" – как получить грант
В Крыму готовят специалистов в области беспилотной авиации
Новый образовательный стандарт для старших классов введут в России
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
20:57В Крыму и Севастополе стали меньше болеть ОРВИ
20:38Школьники из Севастополя победили в конференции по высоким технологиям
20:24Проснуться на рассвете и загадать желание: в Крыму можно будет увидеть звездопад
20:08В Крыму 20 земских работников культуры получат по миллиону рублей
19:52Победа Радева компенсирует потерю Орбана для России – мнение
19:37В Севастополе по ночам обрабатывают улицы от клещей
19:19В Севастополе открыли рейд
19:17В Крыму ждут увеличения автомобильного потока по сухопутному коридору
19:03В Севастополе перекрыли рейд третий раз за день
18:48В Симферополе открыт сезон работы городских фонтанов – видео
18:28Крымчанок призвали стать донорами плазмы
18:10Землетрясение в Сочи - что сейчас происходит в городе
18:03Рейд в Севастополе открыли
17:52В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
17:41В Севастополе в третий раз объявлена воздушная тревога – срочно в укрытия
17:39Новости Севастополя: осколки БПЛА рухнули на пассажирский автобус и пробили крышу
17:26Землетрясение произошло у берегов Краснодарского края
17:05В Севастополе отбой воздушной тревоги
17:03Когда откроют проход через грот на тропе Голицына в Новом Свете
16:50На Украине военный с ножом ранил ребенка и угрожал прохожим
Лента новостейМолния