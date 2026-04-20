https://crimea.ria.ru/20260420/shkolniki-iz-sevastopolya-pobedili-v-konferentsii-po-vysokim-tekhnologiyam-1155340678.html
Школьники из Севастополя победили в конференции по высоким технологиям
Воспитанники Малой академии наук Севастополя завоевали призовые места во Всероссийской конференции "Будущее сильной России – в высоких технологиях", которая... РИА Новости Крым, 20.04.2026
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
школа
образование в крыму и севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155340173_0:191:1280:911_1920x0_80_0_0_e1841bd7cb071762cd2038a9adc14e1a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155340173_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f10b8e98d16ffba6be7be8fabd7d4985.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Севастопольские школьники стали лучшими на конференции по высоким технологиям
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Воспитанники Малой академии наук Севастополя завоевали призовые места во Всероссийской конференции "Будущее сильной России – в высоких технологиях", которая прошла в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Более 300 ребят из 30 регионов страны защищали свои проекты, от робототехники до экобиотехнологий. И наши воспитанники Малой академии наук Севастополя показали себя блестяще!" – поздравил ребят губернатор.
Глава Севастополя рассказал, что первое место завоевал ученик 11-го класса Рамиль Байрамов. Его исследование микроводорослей Dunaliella из крымского Ойбурского озера, которое показало, что они могут стать источником натурального β-каротина, является настоящим прорывом для биотехнологий.
Третье место присвоили ученице 9-го класса Елизавете Глеч. Школьница разработала уникальный "Тренажер ингибиторного контроля" для школьников.
И еще одно третье место завоевала девятиклассница Светлана Прибылова. Светлана изучила солнечного окуня – пришельца в водоемах Крыма – и оценила его потенциальную опасность для рыб и экосистемы. Ее работа стала важной для сохранения природы полуострова.
Кроме того, специальный приз жюри "За актуальность проекта" получил ученик 10-го класса Никита Игнашев за разработку автономного робота.
Ранее министр промышленной политики и торговли Крыма Анушаван Агаджанян заявил
, что в Крыму ведется работа по созданию внебюджетного центра Фонда содействия молодым ученым. Целью его создания является поддержка реализации перспективных проектов научно-технических инициатив и разработок молодых ученых – они смогут обращаться в фонд с идеями, которые могут быть использованы на промышленных предприятиях.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
