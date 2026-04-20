Шесть человек стали жертвами атак ВСУ в Херсонской области

В Херсонской области за минувшие выходные в результате атак боевиков киевского режима погиб один мирный житель, пять человек получили ранения.

2026-04-20T12:14

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В Херсонской области за минувшие выходные в результате атак боевиков киевского режима погиб один мирный житель, пять человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Также на трассе между Раденском и Великими Копанями в результате атаки БПЛА ранены двое мужчин 1973 года рождения, оба в больнице.В селе Новая Маячка беспилотник атаковал машину, ранены трое мужчин 1968, 1992 и 1994 года рождения. С осколочными ранениями и контузиями они доставлены в Скадовскую ЦРБ.Также обстрелами и ударами беспилотников повреждены два легковых автомобиля и автомобиль скорой помощи в Новой Каховке, легковой автомобиль в Таврийске, неэксплуатируемое здание школы в Костогрызове, грузовой автомобиль и жилой дом в Счастливом, складское помещение в Скадовске, нефункционирующая насосная станция в Тополевке, кафе в Каховке, административное здание в Виноградове, грузовой автомобиль в Раздольном, продовольственный магазин в Обрывке, частные дома и автомобили в Цукурах. Жертв и пострадавших в этих инцидентах нет.Атакам беспилотников подверглись Алешки, Великая Кардашинка, Великие Копани, Геническ, Гладковка, Голая Пристань, Горностаевка, Днепряны, Железный Порт, Заводовка, Каиры, Корсунка, Крынки, Малоалександровка, Масловка, Михайловка, Нечаево, Новоалександровка, Песчаное, Подлесное, Подстепное, Пролетарка, Раденск, Солонцы, Юбилейное.

херсонская область, обстрелы всу, атаки всу, владимир сальдо, новости сво, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)