Шесть человек стали жертвами атак ВСУ в Херсонской области - РИА Новости Крым, 20.04.2026
Шесть человек стали жертвами атак ВСУ в Херсонской области
Шесть человек стали жертвами атак ВСУ в Херсонской области - РИА Новости Крым, 20.04.2026
Шесть человек стали жертвами атак ВСУ в Херсонской области
В Херсонской области за минувшие выходные в результате атак боевиков киевского режима погиб один мирный житель, пять человек получили ранения. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 20.04.2026
2026-04-20T12:14
2026-04-20T12:14
херсонская область
обстрелы всу
атаки всу
владимир сальдо
новости сво
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В Херсонской области за минувшие выходные в результате атак боевиков киевского режима погиб один мирный житель, пять человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Также на трассе между Раденском и Великими Копанями в результате атаки БПЛА ранены двое мужчин 1973 года рождения, оба в больнице.В селе Новая Маячка беспилотник атаковал машину, ранены трое мужчин 1968, 1992 и 1994 года рождения. С осколочными ранениями и контузиями они доставлены в Скадовскую ЦРБ.Также обстрелами и ударами беспилотников повреждены два легковых автомобиля и автомобиль скорой помощи в Новой Каховке, легковой автомобиль в Таврийске, неэксплуатируемое здание школы в Костогрызове, грузовой автомобиль и жилой дом в Счастливом, складское помещение в Скадовске, нефункционирующая насосная станция в Тополевке, кафе в Каховке, административное здание в Виноградове, грузовой автомобиль в Раздольном, продовольственный магазин в Обрывке, частные дома и автомобили в Цукурах. Жертв и пострадавших в этих инцидентах нет.Атакам беспилотников подверглись Алешки, Великая Кардашинка, Великие Копани, Геническ, Гладковка, Голая Пристань, Горностаевка, Днепряны, Железный Порт, Заводовка, Каиры, Корсунка, Крынки, Малоалександровка, Масловка, Михайловка, Нечаево, Новоалександровка, Песчаное, Подлесное, Подстепное, Пролетарка, Раденск, Солонцы, Юбилейное.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Туапсе: что происходит в городе после ночного налета БПЛААтаки беспилотников отбили над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей Севастополь отражает удар ВСУ – работают мобильные огневые группы
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
херсонская область, обстрелы всу, атаки всу, владимир сальдо, новости сво, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
Шесть человек стали жертвами атак ВСУ в Херсонской области

В Херсонской области один человек погиб и пятеро ранены в ходе атак украинских БПЛА

12:14 20.04.2026
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоШесть человек стали жертвами атак ВСУ в Херсонской области
Шесть человек стали жертвами атак ВСУ в Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В Херсонской области за минувшие выходные в результате атак боевиков киевского режима погиб один мирный житель, пять человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Так, по его информации, в Костогрызове Алешкинского муниципального округа в результате удара беспилотника по легковому автомобилю погиб мужчина 1967 года рождения.
Также на трассе между Раденском и Великими Копанями в результате атаки БПЛА ранены двое мужчин 1973 года рождения, оба в больнице.
В селе Новая Маячка беспилотник атаковал машину, ранены трое мужчин 1968, 1992 и 1994 года рождения. С осколочными ранениями и контузиями они доставлены в Скадовскую ЦРБ.
Также обстрелами и ударами беспилотников повреждены два легковых автомобиля и автомобиль скорой помощи в Новой Каховке, легковой автомобиль в Таврийске, неэксплуатируемое здание школы в Костогрызове, грузовой автомобиль и жилой дом в Счастливом, складское помещение в Скадовске, нефункционирующая насосная станция в Тополевке, кафе в Каховке, административное здание в Виноградове, грузовой автомобиль в Раздольном, продовольственный магазин в Обрывке, частные дома и автомобили в Цукурах. Жертв и пострадавших в этих инцидентах нет.
Атакам беспилотников подверглись Алешки, Великая Кардашинка, Великие Копани, Геническ, Гладковка, Голая Пристань, Горностаевка, Днепряны, Железный Порт, Заводовка, Каиры, Корсунка, Крынки, Малоалександровка, Масловка, Михайловка, Нечаево, Новоалександровка, Песчаное, Подлесное, Подстепное, Пролетарка, Раденск, Солонцы, Юбилейное.
Херсонская областьОбстрелы ВСУАтаки ВСУВладимир СальдоНовости СВОПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
