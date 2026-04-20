Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 20.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд в Севастополе был повторно перекрыт в понедельник в 16:05, в городе-герое трижды объявляли воздушную тревогу, ограничение движения морского транспорта продлилось два часа. На это время для горожан организовали работу автобусов на компенсационных маршрутах.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

