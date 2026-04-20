Проснуться на рассвете и загадать желание: в Крыму можно будет увидеть звездопад

Проснуться на рассвете и загадать желание: в Крыму можно будет увидеть звездопад - РИА Новости Крым, 20.04.2026

Проснуться на рассвете и загадать желание: в Крыму можно будет увидеть звездопад

Яркие вспышки на небе во время пика метеорного потока Лириды в ночь на 22 апреля можно будет увидеть в Крыму невооруженным глазом. Лучше всего наблюдать за... РИА Новости Крым, 20.04.2026

2026-04-20T20:24

2026-04-20T20:24

2026-04-20T20:24

космос

эксклюзивы риа новости крым

метеорный поток лириды

крым

новости крыма

астрономия

метеорный поток

сергей назаров

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Яркие вспышки на небе во время пика метеорного потока Лириды в ночь на 22 апреля можно будет увидеть в Крыму невооруженным глазом. Лучше всего наблюдать за звездопадом в предрассветные часы. Об этом РИА Новости Крым рассказал научный сотрудник Крымской Астрофизической обсерватории (КрАО), астроном Сергей Назаров.По словам собеседника, эта интенсивность потока Лириды не очень большая, случаются и более мощные потоки. В ночь на 22 апреля метеорный поток достигает своего пика. Происходит это спустя неделю-две после начала звездопада и через такой же промежуток времени событие плавно затихает, уточнил эксперт.Для того, чтобы насладиться метеорным потоком, наблюдать за ним нужно вдали от городских огней, лучше всего выехать в поселок Научный в обсерваторию или же куда-нибудь на север Крыма, сказал астроном. Смотреть нужно на восточный горизонт, ориентир – звезда Вега, созвездие Лира.Продолжаться звездопад до восхода Солнца. Как уточняют ученые, Лириды – один из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих весенних метеорных потоков.А 18-19 апреля жители Крымского полуострова могли наблюдать редкое астрономическое явление – парад планет.

космос

крым

космос, метеорный поток лириды, крым, новости крыма, астрономия, метеорный поток, сергей назаров