Проснуться на рассвете и загадать желание: в Крыму можно будет увидеть звездопад
Яркие вспышки на небе во время пика метеорного потока Лириды в ночь на 22 апреля можно будет увидеть в Крыму невооруженным глазом. Лучше всего наблюдать за...
20:24 20.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Яркие вспышки на небе во время пика метеорного потока Лириды в ночь на 22 апреля можно будет увидеть в Крыму невооруженным глазом. Лучше всего наблюдать за звездопадом в предрассветные часы. Об этом РИА Новости Крым рассказал научный сотрудник Крымской Астрофизической обсерватории (КрАО), астроном Сергей Назаров.
"Эти метеорные потоки видно почти с территории всей планеты. В Крыму мы тоже сможем их наблюдать. Интенсивность потока Лириды – это всегда где-то от 20 до 30 метеоров в час. То есть каждые две-три минуты прилетает метеорчик", – рассказал специалист.
По словам собеседника, эта интенсивность потока Лириды не очень большая, случаются и более мощные потоки. В ночь на 22 апреля метеорный поток достигает своего пика. Происходит это спустя неделю-две после начала звездопада и через такой же промежуток времени событие плавно затихает, уточнил эксперт.
Для того, чтобы насладиться метеорным потоком, наблюдать за ним нужно вдали от городских огней, лучше всего выехать в поселок Научный в обсерваторию или же куда-нибудь на север Крыма, сказал астроном. Смотреть нужно на восточный горизонт, ориентир – звезда Вега, созвездие Лира.
"Единственное, что надо – это отсутствие городской засветки, и чтобы созвездие Лира, со стороны которой летят метеоры, была уже она уже над горизонтом, а это значит, что начинать наблюдать за метеорным потоком можно уже ближе к полуночи и продолжать до утра. Лучше всего видно под утро, когда Лира поднимется над головой, и строения и деревья не будут мешать", – пояснил собеседник.
Продолжаться звездопад до восхода Солнца. Как уточняют ученые, Лириды – один из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих весенних метеорных потоков.
А 18-19 апреля жители Крымского полуострова могли наблюдать редкое астрономическое явление – парад планет.
