После сильного землетрясения в Японии проверяют ядерные объекты - РИА Новости Крым, 20.04.2026
После сильного землетрясения в Японии проверяют ядерные объекты
2026-04-20T16:07
16:07 20.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Ядерные объекты Японии после землетрясения не получили повреждений. Об этом сообщается на странице Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ в соцсети Х.
В понедельник землетрясение магнитудой 7,5 произошло на севере японского острова Хонсю в Тихом океане в районе префектур Аомори и Иватэ. Объявлена угроза цунами. Максимальная сила толчков составила 5+ баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии.

"Япония проинформировала МАГАТЭ о том, что по состоянию на 8:16 по Гринвичу (11:16 мск – ред.) на ее ядерных объектах в пострадавших регионах не произошло никаких неисправностей после сегодняшнего землетрясения магнитудой 7,5 и предупреждения о цунами", – цитирует сообщение РИА Новости.

Власти Японии ранее объявили эвакуацию для 156 тысяч человек после мощного землетрясения и угрозы цунами, сообщало агентство Киодо со ссылкой на управление пожарной охраны.
