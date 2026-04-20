После сильного землетрясения в Японии проверяют ядерные объекты

После сильного землетрясения в Японии проверяют ядерные объекты - РИА Новости Крым, 20.04.2026

После сильного землетрясения в Японии проверяют ядерные объекты

Ядерные объекты Японии после землетрясения не получили повреждений. Об этом сообщается на странице Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ в соцсети... РИА Новости Крым, 20.04.2026

2026-04-20T16:07

2026-04-20T16:07

2026-04-20T16:07

япония

новости

магатэ

ядерная энергетика

землетрясение

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Ядерные объекты Японии после землетрясения не получили повреждений. Об этом сообщается на странице Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ в соцсети Х.В понедельник землетрясение магнитудой 7,5 произошло на севере японского острова Хонсю в Тихом океане в районе префектур Аомори и Иватэ. Объявлена угроза цунами. Максимальная сила толчков составила 5+ баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии.Власти Японии ранее объявили эвакуацию для 156 тысяч человек после мощного землетрясения и угрозы цунами, сообщало агентство Киодо со ссылкой на управление пожарной охраны.

япония

япония, новости, магатэ, ядерная энергетика, землетрясение