Победа Радева компенсирует потерю Орбана для России – мнение

2026-04-20T19:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Победа партии "Прогрессивная Болгария" во главе с Руменом Радевым на парламентских выборах в республике стала своего рода компенсацией для России, потерявшей своего партнера в Европе в лице премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров."Не успели мы потерять Орбана, как, похоже, приобретаем нового премьер-министра Болгарии, который может продолжить политику Орбана", - сказал политолог.Более того, новый спикер парламента Словении Зоран Стеванович, судя по всему, также пополнит список сторонников России в ЕС, добавил Шатров. В частности, Стеванович заявил, что первый свой зарубежный визит планирует нанести в Москву, а также пообещал провести референдум о дальнейшем членстве Словении в НАТО.Такие тенденции, по мнению политолога, свидетельствуют о том, что идеологическое разрушение ЕС начнется с Восточной Европы, уверен Шатров."Именно Восточная Европа не получила всего того, что ожидала получить от Евросоюза, когда в него вступала. Она оказалась идейно другой, у нее нет тех устремлений, которые присутствовали в странах Центральной и Западной Европы. Это более консервативные страны, которые держатся за традиционные ценности", – добавил аналитик.Парламентские выборы в Болгарии состоялись 19 апреля. По результатам подсчета более 90% голосов партия экс-президента страны Румена Радева "Прогрессивная Болгария" набирает около 45% голосов.12 апреля парламентские выборы прошли в Венгрии. Оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром получила конституционное большинство в парламенте. Правящий альянс "Фидес" и Христианско-демократической народной партии во главе с действующим премьер-министром Виктором Орбаном получила 55 мест.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Венгрии сменилась власть: чего ждать от правительства Мадьяра В Венгрии сделали заявление о членстве Украины в ЕС и антироссийских санкциях Выборы в Венгрии – в Кремле сделали заявление

