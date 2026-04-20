Отдых с питомцами в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоит - РИА Новости Крым, 20.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха с питомцами в апреле 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.ру.В Питере средняя стоимость номера составляет 4063 рубля, в Москве – 5338, в Сочи – 3689 рублей.Ялта заняла пятую строчку рейтинга со средней ценой на размещение в 4470 рублей. Чаще всего курортники с питомцами останавливаются весной в курортной столице Крыма на 4 ночи. В Севастополе, где средний чек за проживание в отеле равняется 4911 рублям, – на 3 ночи.Также в рейтинг вошли Краснодар - 3508 рублей, Казань – 4866, Геленджик – 4495 рублей, Волгоград – 3677 и Калининград – 3847 рублей.На майские праздники Крым попал в пятерку лидеров по внутреннему туризму. Чаще всего россияне бронируют туры на Южное побережье. Такую статистику привели ранее на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

