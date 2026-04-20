Отдых с питомцами в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоит - РИА Новости Крым, 20.04.2026
Отдых с питомцами в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоит
Отдых с питомцами в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоит
2026-04-20T08:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха с питомцами в апреле 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.ру.

"На первом месте Санкт-Петербург, за которым 13% бронирований с питомцами. На втором месте Москва, а на третьем Сочи – 9% и 6% бронирований соответственно", – выяснили аналитики платформы.

В Питере средняя стоимость номера составляет 4063 рубля, в Москве – 5338, в Сочи – 3689 рублей.
Ялта заняла пятую строчку рейтинга со средней ценой на размещение в 4470 рублей. Чаще всего курортники с питомцами останавливаются весной в курортной столице Крыма на 4 ночи. В Севастополе, где средний чек за проживание в отеле равняется 4911 рублям, – на 3 ночи.
Также в рейтинг вошли Краснодар - 3508 рублей, Казань – 4866, Геленджик – 4495 рублей, Волгоград – 3677 и Калининград – 3847 рублей.
На майские праздники Крым попал в пятерку лидеров по внутреннему туризму. Чаще всего россияне бронируют туры на Южное побережье. Такую статистику привели ранее на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым стал хитом: число бронирований на лето выросло на 20%
Отдых в Крыму: как идет подготовка к курортному сезону-2026 в Ялте
Цены на отдых в Крыму повышены на уровень инфляции - эксперт
 
09:04В Крыму приняли манифест местной кухни
08:58В Туапсе отменили занятия в школах после атаки беспилотников
08:47В Севастополе вдоль побережья будут слышны взрывы и стрельба
08:33Отдых с питомцами в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоит
08:19"Оплатите штраф": мошенники нашли новую схему обмана автомобилистов
08:05Крымский мост - актуальные данные на утро понедельника
07:54В Крыму и Севастополе живут самые дисциплинированные заемщики
07:37В Крыму ИИ помогает докторам лечить пациентов
07:17Атаки беспилотников отбили над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей
07:11Два крымских города вошли в топ-3 лидеров по росту доходов в РФ
06:53Важный чек-ап: в Крыму доступен весь спектр лабораторных исследований
06:29Как крымские электромобили вышли на уровень с китайскими производителями
06:00Туапсе подвергся массированному налету БПЛА - погиб человек и повреждены дома
00:01Дожди с туманом и порывистый ветер: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 20 апреля
23:00В Севастополе отбой воздушной тревоги
22:57Ракетный эсминец ВМС США перехватил грузовое судно под флагом Ирана
22:30Атака ВСУ на Севастополь – количество сбитых дронов увеличилось в два раза
22:07Ракетный удар ВСУ по Таганрогу и переговоры по Украине: главное за день
21:48На Урале школьники вырастили "томатофель" и "огуртык"
Лента новостейМолния