https://crimea.ria.ru/20260420/otdykh-s-pitomtsami-v-krymu--kuda-edut-rossiyane-i-skolko-eto-stoit-1155206532.html
Отдых с питомцами в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоит
Отдых с питомцами в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоит - РИА Новости Крым, 20.04.2026
Отдых с питомцами в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоит
Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха с питомцами в апреле 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования... РИА Новости Крым, 20.04.2026
2026-04-20T08:33
2026-04-20T08:33
2026-04-20T08:33
новости крыма
ялта
севастополь
новости севастополя
туризм
туризм в крыму
рейтинг
отдых с питомцем
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0e/1155207550_0:0:3159:1777_1920x0_80_0_0_22d04433cb8bd614ebbadce150534306.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха с питомцами в апреле 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.ру.В Питере средняя стоимость номера составляет 4063 рубля, в Москве – 5338, в Сочи – 3689 рублей.Ялта заняла пятую строчку рейтинга со средней ценой на размещение в 4470 рублей. Чаще всего курортники с питомцами останавливаются весной в курортной столице Крыма на 4 ночи. В Севастополе, где средний чек за проживание в отеле равняется 4911 рублям, – на 3 ночи.Также в рейтинг вошли Краснодар - 3508 рублей, Казань – 4866, Геленджик – 4495 рублей, Волгоград – 3677 и Калининград – 3847 рублей.На майские праздники Крым попал в пятерку лидеров по внутреннему туризму. Чаще всего россияне бронируют туры на Южное побережье. Такую статистику привели ранее на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым стал хитом: число бронирований на лето выросло на 20%Отдых в Крыму: как идет подготовка к курортному сезону-2026 в ЯлтеЦены на отдых в Крыму повышены на уровень инфляции - эксперт
ялта
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0e/1155207550_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e9d82b293bb0592a09297c994dcd4aad.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, ялта, севастополь, новости севастополя, туризм, туризм в крыму, рейтинг, отдых с питомцем
Отдых с питомцами в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоит
Ялта и Севастополь вошли в топ-10 направлений для отдыха с питомцами в апреле – Твил
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха с питомцами в апреле 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.ру.
"На первом месте Санкт-Петербург, за которым 13% бронирований с питомцами. На втором месте Москва, а на третьем Сочи – 9% и 6% бронирований соответственно", – выяснили аналитики платформы.
В Питере средняя стоимость номера составляет 4063 рубля, в Москве – 5338, в Сочи – 3689 рублей.
Ялта заняла пятую строчку рейтинга со средней ценой на размещение в 4470 рублей. Чаще всего курортники с питомцами останавливаются весной в курортной столице Крыма на 4 ночи. В Севастополе, где средний чек за проживание в отеле равняется 4911 рублям, – на 3 ночи.
Также в рейтинг вошли Краснодар - 3508 рублей, Казань – 4866, Геленджик – 4495 рублей, Волгоград – 3677 и Калининград – 3847 рублей.
На майские праздники Крым попал в пятерку лидеров по внутреннему туризму
. Чаще всего россияне бронируют туры на Южное побережье. Такую статистику привели ранее на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
