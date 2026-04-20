Новости Севастополя: осколки БПЛА рухнули на пассажирский автобус и пробили крышу - РИА Новости Крым, 20.04.2026
Новости Севастополя: осколки БПЛА рухнули на пассажирский автобус и пробили крышу
17:39 20.04.2026 (обновлено: 18:10 20.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе осколки сбитого беспилотника рухнули на пассажирский автобус на Радиогорке и пробили крышу автобуса № 55, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"Разбито несколько стекол и один из осколков пробил крышу и попал в сиденье. К счастью, автобус стоял на конечной без пассажиров, поэтому обошлось без жертв. Но этот случай – наглядный ответ на вопрос, который многие задают: "Зачем нас высаживают из транспорта во время воздушной тревоги?" – написал он в своем канале Мах.

По словам губернатора, многие люди до сих пор не понимают, что автобус или троллейбус – это не защита, а ловушка. Тонкий металл не остановит осколки, а разбитое стекло само становится источником опасности. "Находиться в салоне во время атаки смертельно опасно", – подчеркнул Развожаев.
Алгоритм действий во время воздушной тревоги следующий:
1. Выходите на ближайшей остановке.
2. Сразу идите в ближайшее укрытие. Не обязательно в подвал. Можно пройти в кафе, в магазин. Главное – не находиться на открытом пространстве.
Общественный наземный и морской транспорт прекращает работу во время воздушной тревоги. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.
В понедельник в Севастополе в третий раз объявлена воздушная тревога.
