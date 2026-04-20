https://crimea.ria.ru/20260420/oskolki-bespilotnika-rukhnuli-na-passazhirskiy-avtobus-v-sevastopole-1155357267.html

Новости Севастополя: осколки БПЛА рухнули на пассажирский автобус и пробили крышу

В Севастополе осколки сбитого беспилотника рухнули на пассажирский автобус на Радиогорке и пробили крышу автобуса № 55, обошлось без пострадавших. Об этом... РИА Новости Крым, 20.04.2026

2026-04-20T17:39

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

беспилотник (бпла, дрон)

общественный транспорт

атаки всу на крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе осколки сбитого беспилотника рухнули на пассажирский автобус на Радиогорке и пробили крышу автобуса № 55, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По словам губернатора, многие люди до сих пор не понимают, что автобус или троллейбус – это не защита, а ловушка. Тонкий металл не остановит осколки, а разбитое стекло само становится источником опасности. "Находиться в салоне во время атаки смертельно опасно", – подчеркнул Развожаев.Алгоритм действий во время воздушной тревоги следующий:1. Выходите на ближайшей остановке.2. Сразу идите в ближайшее укрытие. Не обязательно в подвал. Можно пройти в кафе, в магазин. Главное – не находиться на открытом пространстве.Общественный наземный и морской транспорт прекращает работу во время воздушной тревоги. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.В понедельник в Севастополе в третий раз объявлена воздушная тревога.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

