Рейтинг@Mail.ru
"Оплатите штраф": мошенники нашли новую схему обмана автомобилистов - РИА Новости Крым, 20.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260420/oplatite-shtraf-moshenniki-nashli-novuyu-skhemu-obmana-avtomobilistov-1155333776.html
"Оплатите штраф": мошенники нашли новую схему обмана автомобилистов
"Оплатите штраф": мошенники нашли новую схему обмана автомобилистов - РИА Новости Крым, 20.04.2026
"Оплатите штраф": мошенники нашли новую схему обмана автомобилистов
Мошенники начали отправлять гражданам РФ сообщения о штрафах якобы за неправильную парковку автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба платформы "Мошеловка"... РИА Новости Крым, 20.04.2026
2026-04-20T08:19
2026-04-20T08:19
мошенничество
новости
общество
штрафы
автомобиль
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/15/1130852582_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_7fd15a54be945d432a239bff6d898fcf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Мошенники начали отправлять гражданам РФ сообщения о штрафах якобы за неправильную парковку автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба платформы "Мошеловка" Народного фронта.Как отметили в ведомстве, злоумышленники пользуются тем, что в апреле начинается сезон дорожных работ, при которых на улицах устанавливают много временных ограничивающих дорожных знаков и камер фиксации.Целевой группой такой схемы являются автомобилисты, жители крупных городов. В народном фронте подчеркнули, что оплата штрафов через СМС-ссылки – это всегда мошенничество. Настоящие штрафы приходят с указанием номера постановления и уникального идентификатора начисления (УИН), а не просто "ссылкой для оплаты".Ранее в МВД РФ рассказали, что мошенники находят на площадках бесплатных объявлений старые публикации, где сохранился номер владельца, и пишут ему под видом покупателей. Пользователь отвечает, что объявление уже давно неактуально, однако мошенники убеждают его в обратном и присылают фишинговые ссылки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хакерские атаки: как защититься от киберугрозСледователь в форме: мошенники используют образы, сгенерированные ИИ, - МВДСнова под прицелом: мошенники обманывают бойцов СВО и их родственников
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/15/1130852582_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_25ef6801f9fdc7c182ce4965e81c67a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мошенничество, новости, общество, штрафы, автомобиль
"Оплатите штраф": мошенники нашли новую схему обмана автомобилистов

Мошенники рассылают россиянам СМС о штрафах за якобы неправильную парковку авто

08:19 20.04.2026
 
© РИА НовостиПарковка
Парковка - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© РИА Новости
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Мошенники начали отправлять гражданам РФ сообщения о штрафах якобы за неправильную парковку автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба платформы "Мошеловка" Народного фронта.
Как отметили в ведомстве, злоумышленники пользуются тем, что в апреле начинается сезон дорожных работ, при которых на улицах устанавливают много временных ограничивающих дорожных знаков и камер фиксации.
"Мошенники рассылают СМС с примерно таким текстом: "Ваш автомобиль зафиксирован на парковке в зоне временного знака. Штраф 3000 руб. Оплатите по ссылке, чтобы избежать удвоения", - рассказали там.
Целевой группой такой схемы являются автомобилисты, жители крупных городов.
В народном фронте подчеркнули, что оплата штрафов через СМС-ссылки – это всегда мошенничество. Настоящие штрафы приходят с указанием номера постановления и уникального идентификатора начисления (УИН), а не просто "ссылкой для оплаты".
Ранее в МВД РФ рассказали, что мошенники находят на площадках бесплатных объявлений старые публикации, где сохранился номер владельца, и пишут ему под видом покупателей. Пользователь отвечает, что объявление уже давно неактуально, однако мошенники убеждают его в обратном и присылают фишинговые ссылки.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
МошенничествоНовостиОбществоШтрафыАвтомобиль
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
