"Оплатите штраф": мошенники нашли новую схему обмана автомобилистов

"Оплатите штраф": мошенники нашли новую схему обмана автомобилистов - РИА Новости Крым, 20.04.2026

"Оплатите штраф": мошенники нашли новую схему обмана автомобилистов

Мошенники начали отправлять гражданам РФ сообщения о штрафах якобы за неправильную парковку автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба платформы "Мошеловка"...

2026-04-20T08:19

2026-04-20T08:19

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Мошенники начали отправлять гражданам РФ сообщения о штрафах якобы за неправильную парковку автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба платформы "Мошеловка" Народного фронта.Как отметили в ведомстве, злоумышленники пользуются тем, что в апреле начинается сезон дорожных работ, при которых на улицах устанавливают много временных ограничивающих дорожных знаков и камер фиксации.Целевой группой такой схемы являются автомобилисты, жители крупных городов. В народном фронте подчеркнули, что оплата штрафов через СМС-ссылки – это всегда мошенничество. Настоящие штрафы приходят с указанием номера постановления и уникального идентификатора начисления (УИН), а не просто "ссылкой для оплаты".Ранее в МВД РФ рассказали, что мошенники находят на площадках бесплатных объявлений старые публикации, где сохранился номер владельца, и пишут ему под видом покупателей. Пользователь отвечает, что объявление уже давно неактуально, однако мошенники убеждают его в обратном и присылают фишинговые ссылки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хакерские атаки: как защититься от киберугрозСледователь в форме: мошенники используют образы, сгенерированные ИИ, - МВДСнова под прицелом: мошенники обманывают бойцов СВО и их родственников

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, новости, общество, штрафы, автомобиль