"Оплатите штраф": мошенники нашли новую схему обмана автомобилистов
Мошенники начали отправлять гражданам РФ сообщения о штрафах якобы за неправильную парковку автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба платформы "Мошеловка"... РИА Новости Крым, 20.04.2026
Мошенники рассылают россиянам СМС о штрафах за якобы неправильную парковку авто
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Мошенники начали отправлять гражданам РФ сообщения о штрафах якобы за неправильную парковку автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба платформы "Мошеловка" Народного фронта.
Как отметили в ведомстве, злоумышленники пользуются тем, что в апреле начинается сезон дорожных работ, при которых на улицах устанавливают много временных ограничивающих дорожных знаков и камер фиксации.
"Мошенники рассылают СМС с примерно таким текстом: "Ваш автомобиль зафиксирован на парковке в зоне временного знака. Штраф 3000 руб. Оплатите по ссылке, чтобы избежать удвоения", - рассказали там.
Целевой группой такой схемы являются автомобилисты, жители крупных городов.
В народном фронте подчеркнули, что оплата штрафов через СМС-ссылки – это всегда мошенничество. Настоящие штрафы приходят с указанием номера постановления и уникального идентификатора начисления (УИН), а не просто "ссылкой для оплаты".
Ранее в МВД РФ рассказали, что мошенники находят на площадках бесплатных объявлений старые публикации, где сохранился номер владельца, и пишут ему под видом покупателей. Пользователь отвечает, что объявление уже давно неактуально, однако мошенники убеждают его в обратном и присылают фишинговые ссылки.
