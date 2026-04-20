Новости Туапсе: что происходит в городе после ночного налета БПЛА

Новости Туапсе: что происходит в городе после ночного налета БПЛА - РИА Новости Крым, 20.04.2026

Новости Туапсе: что происходит в городе после ночного налета БПЛА

В Туапсе в результате ночной атаки дронов повреждены 17 зданий. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.

2026-04-20T11:49

2026-04-20T11:49

2026-04-20T11:49

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В Туапсе в результате ночной атаки дронов повреждены 17 зданий. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.Туапсе в ночь на понедельник подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. Один человек погиб, еще один мужчина пострадал. Повреждены жилые дома, школа и детский сад.Также в результате падения фрагмента БПЛА в Туапсе была повреждена газовая труба протяженностью около 15 метров. Ее уже восстановили. Для ликвидации последствий привлечены дополнительные силы Кубань-СПАС.Как сообщалось, в муниципальных и государственных школах Туапсе отменены все занятия после атаки на город украинских беспилотников.

туапсе

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туапсе, новости сво, атаки всу, происшествия, сергей бойко, беспилотник (бпла, дрон)