Новости Туапсе: что происходит в городе после ночного налета БПЛА - РИА Новости Крым, 20.04.2026
Новости Туапсе: что происходит в городе после ночного налета БПЛА
В Туапсе в результате ночной атаки дронов повреждены 17 зданий. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко. РИА Новости Крым, 20.04.2026
2026-04-20T11:49
© Telegram Сергея БойкоПоследствие налетов беспилотников ВСУ в Туапсе
Последствие налетов беспилотников ВСУ в Туапсе
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В Туапсе в результате ночной атаки дронов повреждены 17 зданий. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.
Туапсе в ночь на понедельник подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. Один человек погиб, еще один мужчина пострадал. Повреждены жилые дома, школа и детский сад.
"Продолжает поступать информация о повреждении остекления. Оно пострадало в трех частных домах, семи многоквартирных домах, четырех социально-значимых объектах, трех административных зданиях. Данные, наверняка, будут обновляться. Группы обхода готовы продолжить работу для оценки ущерба", - написал Бойко в своем Telegram-канале.
Также в результате падения фрагмента БПЛА в Туапсе была повреждена газовая труба протяженностью около 15 метров. Ее уже восстановили. Для ликвидации последствий привлечены дополнительные силы Кубань-СПАС.
Как сообщалось, в муниципальных и государственных школах Туапсе отменены все занятия после атаки на город украинских беспилотников.
