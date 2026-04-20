Новости Туапсе: что происходит в городе после ночного налета БПЛА
В Туапсе в результате ночной атаки дронов повреждены 17 зданий. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко. РИА Новости Крым, 20.04.2026
2026-04-20T11:49
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В Туапсе в результате ночной атаки дронов повреждены 17 зданий. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.Туапсе в ночь на понедельник подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. Один человек погиб, еще один мужчина пострадал. Повреждены жилые дома, школа и детский сад.Также в результате падения фрагмента БПЛА в Туапсе была повреждена газовая труба протяженностью около 15 метров. Ее уже восстановили. Для ликвидации последствий привлечены дополнительные силы Кубань-СПАС.Как сообщалось, в муниципальных и государственных школах Туапсе отменены все занятия после атаки на город украинских беспилотников.
