Нефтяное пятно площадью 10 тысяч "квадратов" обнаружено в Черном море - РИА Новости Крым, 20.04.2026
Нефтяное пятно площадью 10 тысяч "квадратов" обнаружено в Черном море
В Туапсе произошел разлив нефтепродуктов в море после атаки украинских БПЛА, выставлены боновые заграждения. Об этом сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости Крым, 20.04.2026
Нефтяное пятно площадью 10 тысяч "квадратов" обнаружено в Черном море недалеко от Туапсе

13:01 20.04.2026 (обновлено: 13:08 20.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В Туапсе произошел разлив нефтепродуктов в море после атаки украинских БПЛА, выставлены боновые заграждения. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.
"В море зафиксировали нефтяное пятно на снимке, сделанном со спутника, в полутора милях от порта Туапсе. Это последствия атаки БПЛА, предпринятой в ночь на 16 апреля, в результате которой была повреждена инфраструктура морского терминала. Площадь загрязнения акватории по оценкам специалистов составляет 10 тыс. квадратных метров", - говорится в сообщении.
Для локализации выставили боновые заграждения, на место вышли суда городского порта.
"В ликвидации последствий ЧП задействовали шесть судов порта Туапсе – быстроходные катера и нефтемусоросборщики", - проинформировали в оперштабе.
Сбор нефтепродуктов продолжают и в реке Туапсе. Они попали туда из-за пожара на морском терминале в ночь атаки 16 апреля. Разлив в реке удалось локализовать. Здесь также установлено 750 метров боновых заграждений и 5 специальных устройств для сбора, оборудована нефтеловушка.
Последствие налетов беспилотников ВСУ в Туапсе
11:49
Новости Туапсе: что происходит в городе после ночного налета БПЛА
Как сообщалось, в ночь на 16 апреля ВСУ атаковали беспилотниками Кубань. В Туапсе в результате атаки погибли женщина и 14-летняя девочка, пострадали семь человек. Обломки БПЛА повредили частные и многоквартирные дома, два учебных учреждения и музыкальную школу. 22 местных жителя отселены в пункт временного размещения. В муниципалитете ввели режим ЧС. Также в результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе. Следственный комитет РФ по факту атаки и гибели людей возбудил уголовное дело о теракте.
