Нефтяное пятно площадью 10 тысяч "квадратов" обнаружено в Черном море

В Туапсе произошел разлив нефтепродуктов в море после атаки украинских БПЛА, выставлены боновые заграждения. Об этом сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости Крым, 20.04.2026

2026-04-20T13:01

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В Туапсе произошел разлив нефтепродуктов в море после атаки украинских БПЛА, выставлены боновые заграждения. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.Для локализации выставили боновые заграждения, на место вышли суда городского порта. "В ликвидации последствий ЧП задействовали шесть судов порта Туапсе – быстроходные катера и нефтемусоросборщики", - проинформировали в оперштабе. Сбор нефтепродуктов продолжают и в реке Туапсе. Они попали туда из-за пожара на морском терминале в ночь атаки 16 апреля. Разлив в реке удалось локализовать. Здесь также установлено 750 метров боновых заграждений и 5 специальных устройств для сбора, оборудована нефтеловушка.Как сообщалось, в ночь на 16 апреля ВСУ атаковали беспилотниками Кубань. В Туапсе в результате атаки погибли женщина и 14-летняя девочка, пострадали семь человек. Обломки БПЛА повредили частные и многоквартирные дома, два учебных учреждения и музыкальную школу. 22 местных жителя отселены в пункт временного размещения. В муниципалитете ввели режим ЧС. Также в результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе. Следственный комитет РФ по факту атаки и гибели людей возбудил уголовное дело о теракте.

https://crimea.ria.ru/20260420/novosti-tuapse-chto-proiskhodit-v-gorode-posle-nochnogo-naleta-bpla-1155340289.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

