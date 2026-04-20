Над Крымом и Черным морем ликвидировали беспилотники ВСУ - РИА Новости Крым, 20.04.2026
Над Крымом и Черным морем ликвидировали беспилотники ВСУ
Средства ПВО в течение пяти часов во второй половине дня понедельника перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника над Крымом, Черным морем и еще двумя... РИА Новости Крым, 20.04.2026
2026-04-20T21:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Средства ПВО в течение пяти часов во второй половине дня понедельника перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника над Крымом, Черным морем и еще двумя регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны России.
22 беспилотника ВСУ ликвидировали над Крымом и еще двумя регионами России

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Средства ПВО в течение пяти часов во второй половине дня понедельника перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника над Крымом, Черным морем и еще двумя регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны России.
"С 15:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря", – говорится в сообщении.
Ранее в понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в городе осколки сбитого беспилотника рухнули на пассажирский автобус на Радиогорке и пробили крышу автобуса № 55, обошлось без пострадавших.
Средства ПВО в первой половине дня понедельника перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника над Черным морем, Крымом и еще двумя регионами страны.
В ночь на понедельник силы ПВО перехватили и уничтожили 112 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом. Массированной атаке беспилотников ВСУ подвергся город Туапсе.
