Над Крымом и Черным морем ликвидировали беспилотники ВСУ

Средства ПВО в течение пяти часов во второй половине дня понедельника перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника над Крымом, Черным морем и еще двумя... РИА Новости Крым, 20.04.2026

2026-04-20T21:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Средства ПВО в течение пяти часов во второй половине дня понедельника перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника над Крымом, Черным морем и еще двумя регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны России.Ранее в понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в городе осколки сбитого беспилотника рухнули на пассажирский автобус на Радиогорке и пробили крышу автобуса № 55, обошлось без пострадавших.Средства ПВО в первой половине дня понедельника перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника над Черным морем, Крымом и еще двумя регионами страны.В ночь на понедельник силы ПВО перехватили и уничтожили 112 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом. Массированной атаке беспилотников ВСУ подвергся город Туапсе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туапсе после атаки ВСУ – число пострадавших увеличилось до трехЗамглавы округа на Херсонщине тяжело ранен при атаке ВСУИз-за удара дрона ВСУ по агрофирме один человек погиб и трое ранены

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

