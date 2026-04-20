На Украине военный с ножом ранил ребенка и угрожал прохожим
В Одессе самовольно оставивший часть украинский военный угрожал прохожим ножом и ранил ребенка.
2026-04-20T16:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В Одессе самовольно оставивший часть украинский военный угрожал прохожим ножом и ранил ребенка. Об этом со ссылкой на патрульную полицию Одесской области пишет РИА Новости.Злоумышленника задержали. Он был пьян и, как выяснилось при проверке, ушел из воинской части в самоволку.В субботу в Киеве мужчина открыл огонь по людям в Голосеевском районе столицы. Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что стрелок был ликвидирован при задержании. Погибли шесть человек и ранены 15.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Одессе ушедший в самоволку военный угрожал прохожим ножом и ранил ребенка