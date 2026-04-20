На экскурсиях в Крыму можно понаблюдать за работой реставраторов

На экскурсиях в Крыму можно понаблюдать за работой реставраторов - РИА Новости Крым, 20.04.2026

На экскурсиях в Крыму можно понаблюдать за работой реставраторов

Посетители Воронцовского дворца в Алупке могут наблюдать за работой реставраторов в голубой гостиной. Об этом РИА Новости Крым рассказала первый заместитель... РИА Новости Крым, 20.04.2026

2026-04-20T22:08

2026-04-20T22:08

2026-04-20T22:08

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Посетители Воронцовского дворца в Алупке могут наблюдать за работой реставраторов в голубой гостиной. Об этом РИА Новости Крым рассказала первый заместитель министра культуры Крыма Ольга Бурова.Работы по благоустройству парка на территории Воронцовского дворца проводились в прошлом году, парк поменялся, напомнила Бурова, отметив, что от посетителей поступают восторженные отклики, насколько он стал уютным, красивым.Всего на территории Крыма 39 музейных учреждений, из них 15 – республиканские. План основных культурно-массовых мероприятий на год размещен на сайте республиканского минкульта, уточнила она."Мы подготовились к Году единства народов России. <...> Конечно, это праздник для нашего этнографического музея (Крымский этнографический музей в Симферополе – ред.), который сможет на своих площадках провести очень много важных, знаковых мероприятий, и к нему присоединятся и другие учреждения. Всех приглашаю в музей Пушкина в Гурзуфе, который в том году открылся после масштабной реставрации, пополнился новыми предметами", – также рассказала замминистра.В ряде музейных учреждений Крыма пройдут выставки к 9 Мая, уточнила она.Ранее сообщалось, что картина Архипа Куинджи "Христос в Гефсиманском саду" вернулась в постоянную экспозицию Воронцовского дворца в Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смартфон вместо бумаг: в музеях и театрах Крыма ввели QR-код для льготКоллекцию скифского золота представят на виртуальной выставке"Чаклун" для атак на Крым и центр принятия решений: под Симферополем открыли музей СВО

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, ольга бурова, воронцовский дворец, культура, реставрация, история, музеи крыма, экскурсии