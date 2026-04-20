https://crimea.ria.ru/20260420/na-ekskursiyakh-v-krymu-mozhno-ponablyudat-za-rabotoy-restavratorov-1155326705.html
На экскурсиях в Крыму можно понаблюдать за работой реставраторов
Посетители Воронцовского дворца в Алупке могут наблюдать за работой реставраторов в голубой гостиной. Об этом РИА Новости Крым рассказала первый заместитель...
новости крыма
ольга бурова
воронцовский дворец
культура
реставрация
история
музеи крыма
экскурсии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/18/1137568410_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_435ea71954b2772a1e42772777c24034.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/18/1137568410_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_032532d1e056da141727d59e5a75ed91.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Крыму на экскурсиях в Воронцовском дворце можно наблюдать за работой реставраторов
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым.
Посетители Воронцовского дворца в Алупке могут наблюдать за работой реставраторов в голубой гостиной. Об этом РИА Новости Крым
рассказала первый заместитель министра культуры Крыма Ольга Бурова.
"Сейчас идет реставрация голубой гостиной в Воронцовского дворце. И те, кто любит погрузиться в мир реставрации, могут купить билет в музей и увидеть, как работают реставраторы, как они снимают элементы декора, как реставрируют, как к этому относятся, то есть быть сопричастными с таинством музейной сферы", – сказала собеседница.
Работы по благоустройству парка на территории Воронцовского дворца проводились в прошлом году, парк поменялся, напомнила Бурова, отметив, что от посетителей поступают восторженные отклики, насколько он стал уютным, красивым.
Всего на территории Крыма 39 музейных учреждений, из них 15 – республиканские. План основных культурно-массовых мероприятий на год размещен на сайте республиканского минкульта, уточнила она.
"Мы подготовились к Году единства народов России. <...> Конечно, это праздник для нашего этнографического музея (Крымский этнографический музей в Симферополе – ред.), который сможет на своих площадках провести очень много важных, знаковых мероприятий, и к нему присоединятся и другие учреждения. Всех приглашаю в музей Пушкина в Гурзуфе, который в том году открылся после масштабной реставрации, пополнился новыми предметами", – также рассказала замминистра.
В ряде музейных учреждений Крыма пройдут выставки к 9 Мая, уточнила она.
"По итогам 2025 года в Крыму проведено более 1 100 новых выставочных проектов. Примерно столько же выставок откроется в республике в учреждениях и в этом году. В Крыму учреждения культуры всегда готовы к приему посетителей, всегда пытаются удивить посетителей своими мероприятиями", – сказала спикер.
Ранее сообщалось
, что картина Архипа Куинджи "Христос в Гефсиманском саду" вернулась в постоянную экспозицию Воронцовского дворца в Крыму.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
