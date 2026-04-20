Лукашенко: Трампу надо договариваться с Путиным

США не сможет решить никакие вопросы на международной арене без установления нормальных отношений с Россией. И возможно, что это произойдет через контакты с...

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. США не сможет решить никакие вопросы на международной арене без установления нормальных отношений с Россией. И возможно, что это произойдет через контакты с Белоруссией. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу RT.Он отметил, что президент США Дональд Трамп изучает позицию Минска в этом вопросе. По словам Лукашенко, для возобновления нормальных отношений Вашингтона и Москвы Белоруссия сделает все возможное.Он также выразил уверенность, что основные неудачи Европейского союза связаны с бездумной политикой.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ведет переговоры с Западом, но не питает иллюзий относительно его отношения к себе. Он также отметил, что Минск ведет диалог с Вашингтоном, но он не направлен против Москвы или Пекина.

