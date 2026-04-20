Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко: Трампу надо договариваться с Путиным - РИА Новости Крым, 20.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260420/lukashenko-trampu-nado-dogovarivatsya-s-putinym-1155335485.html
Лукашенко: Трампу надо договариваться с Путиным
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
новости
политика
дональд трамп
сша
европейский союз (ес)
россия
интервью
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1c/1149798187_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_d2c671befc97740e6650cd93b16ba13e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. США не сможет решить никакие вопросы на международной арене без установления нормальных отношений с Россией. И возможно, что это произойдет через контакты с Белоруссией. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу RT.Он отметил, что президент США Дональд Трамп изучает позицию Минска в этом вопросе. По словам Лукашенко, для возобновления нормальных отношений Вашингтона и Москвы Белоруссия сделает все возможное.Он также выразил уверенность, что основные неудачи Европейского союза связаны с бездумной политикой.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ведет переговоры с Западом, но не питает иллюзий относительно его отношения к себе. Он также отметил, что Минск ведет диалог с Вашингтоном, но он не направлен против Москвы или Пекина.
сша
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1c/1149798187_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_a415613ab50fb38ac26695481d83ff9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Лукашенко: Трампу надо договариваться с Путиным

Трамп не сможет решать вопросы на международной арене без Путина - Лукашенко

09:59 20.04.2026
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. США не сможет решить никакие вопросы на международной арене без установления нормальных отношений с Россией. И возможно, что это произойдет через контакты с Белоруссией. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу RT.
"Но я был бы рад, если бы Дональд Трамп в конечном итоге за нашими разговорами и переговорами видел гораздо больше — и прежде всего установление нормальных отношений с Российской Федерацией. Это первое. Второе. Соединенные Штаты, руководство, должны четко понимать, что они не решат никаких вопросов в Евразии без России. Поэтому надо договориться", - сказал Лукашенко.
Он отметил, что президент США Дональд Трамп изучает позицию Минска в этом вопросе. По словам Лукашенко, для возобновления нормальных отношений Вашингтона и Москвы Белоруссия сделает все возможное.
"Если вы договоритесь, американцы, с Россией, то для нас это будет в два раза лучше, чем вы договоритесь с нами. Вам надо договориться с Россией. И вы можете договориться. Особенно в президентство Путина. Это такой человек, с которым можно не просто разговаривать, а договариваться", - добавил лидер Белоруссии.
Он также выразил уверенность, что основные неудачи Европейского союза связаны с бездумной политикой.

"Что касается Европейского союза, основной неуспех их — это бездумная политика. Они не думают наперед", - сказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ведет переговоры с Западом, но не питает иллюзий относительно его отношения к себе. Он также отметил, что Минск ведет диалог с Вашингтоном, но он не направлен против Москвы или Пекина.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
