Лукашенко: Трампу надо договариваться с Путиным
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. США не сможет решить никакие вопросы на международной арене без установления нормальных отношений с Россией. И возможно, что это произойдет через контакты с Белоруссией. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу RT.
"Но я был бы рад, если бы Дональд Трамп в конечном итоге за нашими разговорами и переговорами видел гораздо больше — и прежде всего установление нормальных отношений с Российской Федерацией. Это первое. Второе. Соединенные Штаты, руководство, должны четко понимать, что они не решат никаких вопросов в Евразии без России. Поэтому надо договориться", - сказал Лукашенко.
Он отметил, что президент США Дональд Трамп изучает позицию Минска в этом вопросе. По словам Лукашенко, для возобновления нормальных отношений Вашингтона и Москвы Белоруссия сделает все возможное.
"Если вы договоритесь, американцы, с Россией, то для нас это будет в два раза лучше, чем вы договоритесь с нами. Вам надо договориться с Россией. И вы можете договориться. Особенно в президентство Путина. Это такой человек, с которым можно не просто разговаривать, а договариваться", - добавил лидер Белоруссии.
Он также выразил уверенность, что основные неудачи Европейского союза связаны с бездумной политикой.
"Что касается Европейского союза, основной неуспех их — это бездумная политика. Они не думают наперед", - сказал Лукашенко.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ведет переговоры с Западом, но не питает иллюзий относительно его отношения к себе. Он также отметил, что Минск ведет диалог с Вашингтоном, но он не направлен против Москвы или Пекина.
