Крымчанок призвали стать донорами плазмы
Крымчанок призвали стать донорами антирезусной плазмы

СИМФЕРОПОЛЬ. 20 апр – РИА Новости Крым. Крымский "Центр крови" приглашает всех желающих женщин, у которых наблюдалось состояние резус-конфликта, стать донорами иммуноспецифической плазмы. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил заместитель главного врача крымского "Центра крови" Антон Скоромный.
"Мы приглашаем всех женщин, которые естественным путем перенесли резус-конфликт, посетить службу крови и стать донорами плазмы. Это необходимо для увеличения произрастав иммуноглобулина и помощи беременным женщинам по всей стране", – отметил Антон Скоромный.
Медик рассказал о существовании такого явления, как резус-конфликт – реакции иммунной системы беременной женщины на эритроциты ребенка. Происходит это в том случае, если у женщины резус-отрицательная группа крови, а у ребенка резус-положительная, которую он унаследовал от отца. Чтобы сохранить беременность, необходимо введение иммуноглобулина.
"Для того, чтобы избежать резус-конфликта, матери вводится специфический иммуноглобулин – на этапе беременности и после родов. Процедура делает безопасными роды, а также сохраняет здоровье матери и ребенка", – объяснил спикер.
Ранее сообщалось, что перечень ограничений для доноров крови и ее компонентов может быть изменен. Соответствующий проект приказа Минздрав представил на общественное обсуждение. Прошлый документ был утвержден 25 лет назад.
Также сообщалось, что в 2025 году в Перинатальный центр "Республиканской клинической больница им. Н.А. Семашко" закупили более 260 единиц современного оборудования за счет федеральных средств. Врачи Перинатального центра оказывают специализированную и высокотехнологичную медпомощь беременным, роженицам, родильницам и новорожденным с высоким риском перинатальных осложнений.
20 апреля в России отмечается Национальный день донора. Дату учредили в 2007 году на круглом столе по проблемам донорства и службы крови, состоявшемся в Госдуме в память о первом переливании крови в стране.
