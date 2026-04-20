Крым и Ростовская область расширят сотрудничество в сфере туризма
Крым и Ростовская область расширят сотрудничество в сфере туризма - РИА Новости Крым, 20.04.2026
Крым и Ростовская область расширят сотрудничество в сфере туризма
В преддверии курортного сезона в Ростове-на-Дону стартовали Дни Крымского гостеприимства. В планах - презентации курортного и туристского потенциала региона и... РИА Новости Крым, 20.04.2026
2026-04-20T14:31
2026-04-20T14:31
2026-04-20T14:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В преддверии курортного сезона в Ростове-на-Дону стартовали Дни Крымского гостеприимства. В планах - презентации курортного и туристского потенциала региона и установления делового сотрудничества между отраслевыми министерствами и предпринимателями. Об этом сообщает пресс-служба крымского минкурортов.В открытии выставки и Дней крымского гостеприимства также приняла участие заместитель министра экономического развития Ростовской области Ольга Попелнуха. По ее словам, оба региона уже давно и плодотворно сотрудничают в сфере туризма и проведение Дней Крыма в регионе станет еще одним шагом в установлении крепких деловых связей представителей турбизнеса.В Днях крымского гостеприимства принимают участие руководители профильных общественных организаций, туроператорских компаний, представители Крымского Федерального университета им. Вернадского, Таврической академии КФУ, научно-клинического центра "Технологии здоровья и реабилитации", Межрегиональной Ассоциации развития агропромышленного туризма "МАРАТ", Туристического альянса Крыма и другие организации отрасли."Серия презентаций в регионах России – это только часть комплексной программы, запущенной в рамках Года крымского гостеприимства. Главная задача состоит в перезагрузке туристической отрасли и превращении полуострова в территорию безупречного комфорта для отдыхающих", - уточнили в пресс-службе минкурортов.Ранее Крым и Воронежская область подписали соглашение о развитии туризма. Соглашение направлено на реализацию взаимовыгодных проектов, которые будут направлены на развитие туристского потока. В первую очередь это разработка совместных продуктов, которые привлекут турпоток из Воронежской области в Крым и наоборот.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым с начала года посетили 564 тысячи туристовМайские праздники в Крыму – отельеры ожидают рост турпотокаЗа 12 лет в Крыму побывали более 70 миллионов туристов
крым
ростов-на-дону
ростовская область
минкурортов крыма, крым, ростов-на-дону, ростовская область, сергей ганзий, туризм в крыму, туризм, внутренний туризм
Крым и Ростовская область расширят сотрудничество в сфере туризма
В Ростовской области стартовали Дни крымского гостеприимства
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В преддверии курортного сезона в Ростове-на-Дону стартовали Дни Крымского гостеприимства. В планах - презентации курортного и туристского потенциала региона и установления делового сотрудничества между отраслевыми министерствами и предпринимателями. Об этом сообщает пресс-служба крымского минкурортов.
"По ряду важнейших социально-экономических характеристик Ростов-на-Дону входит в десятку ведущих центров Российской Федерации. В преддверии высокого сезона нам важно расширить сотрудничество по основным направлениям, обменяться опытом, договориться о расширении уникальных туристических продуктов, ориентированных на привлечение гостей, посещающих Юг России", - отметил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий, возглавляющий делегацию.
В открытии выставки и Дней крымского гостеприимства также приняла участие заместитель министра экономического развития Ростовской области Ольга Попелнуха. По ее словам, оба региона уже давно и плодотворно сотрудничают в сфере туризма и проведение Дней Крыма в регионе станет еще одним шагом в установлении крепких деловых связей представителей турбизнеса.
В Днях крымского гостеприимства принимают участие руководители профильных общественных организаций, туроператорских компаний, представители Крымского Федерального университета им. Вернадского, Таврической академии КФУ, научно-клинического центра "Технологии здоровья и реабилитации", Межрегиональной Ассоциации развития агропромышленного туризма "МАРАТ", Туристического альянса Крыма и другие организации отрасли.
"Серия презентаций в регионах России – это только часть комплексной программы, запущенной в рамках Года крымского гостеприимства. Главная задача состоит в перезагрузке туристической отрасли и превращении полуострова в территорию безупречного комфорта для отдыхающих", - уточнили в пресс-службе минкурортов.
Ранее Крым и Воронежская область подписали соглашение
о развитии туризма. Соглашение направлено на реализацию взаимовыгодных проектов, которые будут направлены на развитие туристского потока. В первую очередь это разработка совместных продуктов, которые привлекут турпоток из Воронежской области в Крым и наоборот.
