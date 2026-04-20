https://crimea.ria.ru/20260420/krizis-na-blizhnem-vostoke-zatronet-i-region-odkb--lavrov-1155344062.html
Кризис на Ближнем Востоке затронет и регион ОДКБ – Лавров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155343915_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_4e988e1fed3404f59101ae38a3236202.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155343915_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_b0f3e9dc5c17c6da6b35ea854d5dcff2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кризис на Ближнем Востоке не обойдет стороной регион ОДКБ – Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Отголоски кризиса на Ближнем Востоке затронут и регион Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.
"Кризис в Персидском заливе… не пройдет стороной наш регион. Я только что вернулся с международной дипломатической конференции в Анталье, и из выступления президента (Турции Реджепа Тайипа - ред.) Эрдогана, других участников, из тех вопросов, которые прозвучали во время моего участия в этом мероприятии, звучала очень серьезная тревога не только из-за последствий кризиса вокруг Персидского залива для стран Аравийского полуострова, но и на Каспии, Южном Кавказе и Центральной Азии", - сказал руководитель российского дипведомства.
Лавров отметил, что те, кто всячески пытаются поддерживать хаос на Ближнем Востоке, имеют в качестве одной из не самых маловажных целей углубление раскола в исламском мире.
Глава МИД РФ также указал на существенное возрастание угроз в Евразии, что требует от стран ОДКБ дополнительных усилий.
"Потому что те, кто сегодня пытаются доминировать в мире за счет развязывания войн, уничтожения мирных граждан для устрашения целых народов, они, конечно же, создают все новые и новые угрозы, в том числе и для наших стран, на нашем общем пространстве", - подчеркнул он.
ОДКБ была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. ОДКБ осуществляет свою деятельность в сотрудничестве с различными международными и региональными организациями. По мере развития Организации укрепляется ее договорно-правовая база. Основополагающее значение имеют комплекс решений о создании коллективных сил, внешнеполитической координации, Стратегия коллективной безопасности, Антинаркотическая стратегия.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: