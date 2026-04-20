Кризис на Ближнем Востоке затронет и регион ОДКБ – Лавров

Кризис на Ближнем Востоке затронет и регион ОДКБ – Лавров - РИА Новости Крым, 20.04.2026

Кризис на Ближнем Востоке затронет и регион ОДКБ – Лавров

Отголоски кризиса на Ближнем Востоке затронут и регион Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил глава МИД России Сергей Лавров на... РИА Новости Крым, 20.04.2026

2026-04-20T13:03

2026-04-20T13:03

2026-04-20T13:03

организация договора о коллективной безопасности (одкб)

сергей лавров

политика

россия

персидский залив

центральная азия

ближний восток

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Отголоски кризиса на Ближнем Востоке затронут и регион Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.Лавров отметил, что те, кто всячески пытаются поддерживать хаос на Ближнем Востоке, имеют в качестве одной из не самых маловажных целей углубление раскола в исламском мире.Глава МИД РФ также указал на существенное возрастание угроз в Евразии, что требует от стран ОДКБ дополнительных усилий."Потому что те, кто сегодня пытаются доминировать в мире за счет развязывания войн, уничтожения мирных граждан для устрашения целых народов, они, конечно же, создают все новые и новые угрозы, в том числе и для наших стран, на нашем общем пространстве", - подчеркнул он.ОДКБ была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. ОДКБ осуществляет свою деятельность в сотрудничестве с различными международными и региональными организациями. По мере развития Организации укрепляется ее договорно-правовая база. Основополагающее значение имеют комплекс решений о создании коллективных сил, внешнеполитической координации, Стратегия коллективной безопасности, Антинаркотическая стратегия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ОДКБ сделала упор на совершенствование сил противовоздушной обороны Работает право сильного: генсек ОДКБ высказался о международном праве Министры обороны стран СНГ обсудили развитие военного сотрудничества

россия

персидский залив

центральная азия

ближний восток

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

организация договора о коллективной безопасности (одкб), сергей лавров, политика, россия, персидский залив, центральная азия, ближний восток, новости