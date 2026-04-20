https://crimea.ria.ru/20260420/konflikt-s-rf-i-belorussiey-plokho-zakonchitsya-dlya-evropy--lukashenko-1155336066.html
Конфликт с РФ и Белоруссией плохо закончится для Европы – Лукашенко
Конфликт с РФ и Белоруссией плохо закончится для Европы – Лукашенко - РИА Новости Крым, 20.04.2026
Конфликт с РФ и Белоруссией плохо закончится для Европы – Лукашенко
Столкновение с Россией и Белоруссией может плохо закончиться для Европейского Союза. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью... РИА Новости Крым, 20.04.2026
2026-04-20T10:27
2026-04-20T10:27
2026-04-20T11:14
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
россия
политика
новости
безопасность
европа
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/14/1135856885_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_e797d5015ecc93e9f5e048e0e38ac049.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Столкновение с Россией и Белоруссией может плохо закончиться для Европейского Союза. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу RT.Он также подчеркнул, что война с территории Белоруссии против Польши и Литвы невозможна. Минск не собирается идти на конфликт. Однако, если Белоруссию попробуют втянуть в войну, стране придется отвечать."Мы не хотим войны. Мы не собираемся с ними воевать. Никакие войны с территории Беларуси против Польши и Литвы невозможны. Мы не собираемся это делать. Если нас не будут втягивать в эту войну — и нам не придется отвечать", - заявил глава Белоруссии.По его словам, если со стороны Запада начнется агрессия, Белоруссия, согласно договору с Россией, применит все оружие, которое есть.Ранее Лукашенко заявлял, что Белоруссия не хочет войны, но готовится к ней. Он подчеркнул, что заряженность белорусских войск на отражение возможного нападения врага, готовность мгновенно реагировать на любое агрессивное движение в сторону границ страны – это безальтернативная гарантия мира и безопасности государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: безопасность РФ и Белоруссии будет обеспечена всеми средствамиНАТО проведет учения близ границ РоссииБелоруссия и КНДР подписали договор о дружбе и сотрудничестве
белоруссия
россия
европа
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/14/1135856885_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_de8027818d70147a4f0f8dad0a2af253.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, россия, политика, новости, безопасность, европа
Конфликт с РФ и Белоруссией плохо закончится для Европы – Лукашенко
Минск готов применить все оружие в случае агрессии со стороны Запада - Лукашенко
10:27 20.04.2026 (обновлено: 11:14 20.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Столкновение с Россией и Белоруссией может плохо закончиться для Европейского Союза. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу RT.
"Потерять сегодня Беларусь для России неприемлемо. Это для России неприемлемо. Ну и потом, мы союзники. Мы юридически связаны друг с другом. И Россия прямо заявила, что она применит весь арсенал оружия, защищая Беларусь. Это знает весь мир. Америка знает, и Европа знает", - сказал Лукашенко.
Он также подчеркнул, что война с территории Белоруссии против Польши и Литвы невозможна. Минск не собирается идти на конфликт. Однако, если Белоруссию попробуют втянуть в войну, стране придется отвечать.
"Мы не хотим войны. Мы не собираемся с ними воевать. Никакие войны с территории Беларуси против Польши и Литвы невозможны. Мы не собираемся это делать. Если нас не будут втягивать в эту войну — и нам не придется отвечать", - заявил глава Белоруссии.
По его словам, если со стороны Запада начнется агрессия, Белоруссия, согласно договору с Россией, применит все оружие, которое есть.
"У нас достаточно другого оружия, чтобы этому противостоять. Но если мы увидим, что это будет грозить существованию Беларуси, то не только мы, но и, согласно нашему договору с Российской Федерацией, мало не покажется, и мы применим все, что у нас есть", - добавил Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявлял
, что Белоруссия не хочет войны, но готовится к ней. Он подчеркнул, что заряженность белорусских войск на отражение возможного нападения врага, готовность мгновенно реагировать на любое агрессивное движение в сторону границ страны – это безальтернативная гарантия мира и безопасности государства.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: