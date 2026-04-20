Конфликт с РФ и Белоруссией плохо закончится для Европы – Лукашенко

2026-04-20T10:27

2026-04-20T11:14

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Столкновение с Россией и Белоруссией может плохо закончиться для Европейского Союза. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу RT.Он также подчеркнул, что война с территории Белоруссии против Польши и Литвы невозможна. Минск не собирается идти на конфликт. Однако, если Белоруссию попробуют втянуть в войну, стране придется отвечать."Мы не хотим войны. Мы не собираемся с ними воевать. Никакие войны с территории Беларуси против Польши и Литвы невозможны. Мы не собираемся это делать. Если нас не будут втягивать в эту войну — и нам не придется отвечать", - заявил глава Белоруссии.По его словам, если со стороны Запада начнется агрессия, Белоруссия, согласно договору с Россией, применит все оружие, которое есть.Ранее Лукашенко заявлял, что Белоруссия не хочет войны, но готовится к ней. Он подчеркнул, что заряженность белорусских войск на отражение возможного нападения врага, готовность мгновенно реагировать на любое агрессивное движение в сторону границ страны – это безальтернативная гарантия мира и безопасности государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: безопасность РФ и Белоруссии будет обеспечена всеми средствамиНАТО проведет учения близ границ РоссииБелоруссия и КНДР подписали договор о дружбе и сотрудничестве

