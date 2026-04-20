Кому нельзя быть донором
Кому нельзя быть донором - РИА Новости Крым, 20.04.2026
Кому нельзя быть донором
Донором крови может стать любой здоровый человек старше 18 лет, весом более 45-50 кг и не имеющий медицинских противопоказаний. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 20.04.2026
2026-04-20T21:07
2026-04-20T21:07
2026-04-20T21:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Донором крови может стать любой здоровый человек старше 18 лет, весом более 45-50 кг и не имеющий медицинских противопоказаний. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил заместитель главного врача крымского "Центра крови" Антон Скоромный.Он отметил, что необходимым условием донорства должно быть не только физическое здоровье, но и психическое, а также диета пред сдачей крови. За 48 часов до процедуры исключается алкоголь, за три дня – прием анальгетиков и аспирина, за час – курение. За сутки до донации запрещены жирная, жареная, острая и копченая пища.Что же касается верхнего возрастного порога, то действовавшее ранее ограничение возраста доноров в 60 лет было отменено, а решение о допуске к сдаче крови принимает врач в каждом конкретном случае, добавил Антон Скоромный.20 апреля в России отмечается Национальный день донора. Дату учредили в 2007 году на круглом столе по проблемам донорства и службы крови, состоявшемся в Госдуме в память о первом переливании крови в стране.Ранее сообщалось, что перечень ограничений для доноров крови и ее компонентов может быть изменен. Соответствующий проект приказа Минздрав представил на общественное обсуждение. Прошлый документ был утвержден 25 лет назад.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По зову сердца: в Крыму ежегодно растет число доноров кровиСевастополь примет Всероссийский семейный чемпионат по первой помощи"Регион добрых дел": Крым победил во Всероссийском конкурсе добровольцев
донорство, антон скоромный, здоровье, крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым.
Донором крови может стать любой здоровый человек старше 18 лет, весом более 45-50 кг и не имеющий медицинских противопоказаний. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
сообщил заместитель главного врача крымского "Центра крови" Антон Скоромный.
"Донором может стать любой желающий от 18 лет. У человека должен быть паспорт и СНИЛС. Масса тела должна быть более 45 кг, а также отсутствовать диагноз "ожирение". У донора не должно быть противопоказаний, хронических патологий, вирусных и инфекционных заболеваний", – рассказал медик.
Он отметил, что необходимым условием донорства должно быть не только физическое здоровье, но и психическое, а также диета пред сдачей крови. За 48 часов до процедуры исключается алкоголь, за три дня – прием анальгетиков и аспирина, за час – курение. За сутки до донации запрещены жирная, жареная, острая и копченая пища.
Что же касается верхнего возрастного порога, то действовавшее ранее ограничение возраста доноров в 60 лет было отменено, а решение о допуске к сдаче крови принимает врач в каждом конкретном случае, добавил Антон Скоромный.
"Сейчас ограничение по возрасту отсутствует. Пройти донацию может человек и в 70 лет. Просто найти полностью здорового донора после 60-ти очень сложно", – подчеркнул медик.
20 апреля в России отмечается Национальный день донора. Дату учредили в 2007 году на круглом столе по проблемам донорства и службы крови, состоявшемся в Госдуме в память о первом переливании крови в стране.
Ранее сообщалось, что перечень ограничений для доноров крови и ее компонентов может быть изменен. Соответствующий проект приказа Минздрав представил на общественное обсуждение. Прошлый документ был утвержден 25 лет назад.
