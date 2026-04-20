Кому нельзя быть донором

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Донором крови может стать любой здоровый человек старше 18 лет, весом более 45-50 кг и не имеющий медицинских противопоказаний. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил заместитель главного врача крымского "Центра крови" Антон Скоромный.Он отметил, что необходимым условием донорства должно быть не только физическое здоровье, но и психическое, а также диета пред сдачей крови. За 48 часов до процедуры исключается алкоголь, за три дня – прием анальгетиков и аспирина, за час – курение. За сутки до донации запрещены жирная, жареная, острая и копченая пища.Что же касается верхнего возрастного порога, то действовавшее ранее ограничение возраста доноров в 60 лет было отменено, а решение о допуске к сдаче крови принимает врач в каждом конкретном случае, добавил Антон Скоромный.20 апреля в России отмечается Национальный день донора. Дату учредили в 2007 году на круглом столе по проблемам донорства и службы крови, состоявшемся в Госдуме в память о первом переливании крови в стране.Ранее сообщалось, что перечень ограничений для доноров крови и ее компонентов может быть изменен. Соответствующий проект приказа Минздрав представил на общественное обсуждение. Прошлый документ был утвержден 25 лет назад.

