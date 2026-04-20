Кому нельзя быть донором
Донором крови может стать любой здоровый человек старше 18 лет, весом более 45-50 кг и не имеющий медицинских противопоказаний. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 20.04.2026
2026-04-20T21:07
21:07 20.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Донором крови может стать любой здоровый человек старше 18 лет, весом более 45-50 кг и не имеющий медицинских противопоказаний. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил заместитель главного врача крымского "Центра крови" Антон Скоромный.

"Донором может стать любой желающий от 18 лет. У человека должен быть паспорт и СНИЛС. Масса тела должна быть более 45 кг, а также отсутствовать диагноз "ожирение". У донора не должно быть противопоказаний, хронических патологий, вирусных и инфекционных заболеваний", – рассказал медик.

Он отметил, что необходимым условием донорства должно быть не только физическое здоровье, но и психическое, а также диета пред сдачей крови. За 48 часов до процедуры исключается алкоголь, за три дня – прием анальгетиков и аспирина, за час – курение. За сутки до донации запрещены жирная, жареная, острая и копченая пища.
Что же касается верхнего возрастного порога, то действовавшее ранее ограничение возраста доноров в 60 лет было отменено, а решение о допуске к сдаче крови принимает врач в каждом конкретном случае, добавил Антон Скоромный.

"Сейчас ограничение по возрасту отсутствует. Пройти донацию может человек и в 70 лет. Просто найти полностью здорового донора после 60-ти очень сложно", – подчеркнул медик.

20 апреля в России отмечается Национальный день донора. Дату учредили в 2007 году на круглом столе по проблемам донорства и службы крови, состоявшемся в Госдуме в память о первом переливании крови в стране.
Ранее сообщалось, что перечень ограничений для доноров крови и ее компонентов может быть изменен. Соответствующий проект приказа Минздрав представил на общественное обсуждение. Прошлый документ был утвержден 25 лет назад.
Читайте также на РИА Новости Крым:
По зову сердца: в Крыму ежегодно растет число доноров крови
Севастополь примет Всероссийский семейный чемпионат по первой помощи
"Регион добрых дел": Крым победил во Всероссийском конкурсе добровольцев
 
22:57Удар ВСУ по Туапсе и землетрясение на Кубани: главное за день
22:44Сосна крымская и дубы: как восстанавливают леса в Крыму
22:21Умер народный артист России Сергей Стадлер
22:08На экскурсиях в Крыму можно понаблюдать за работой реставраторов
21:55В Севастополе подешевели сахар и яйца
21:43В детском питании из Германии нашли крысиный яд – в Россию оно не завозится
21:22Над Крымом и Черным морем ликвидировали беспилотники ВСУ
21:07Кому нельзя быть донором
20:57В Крыму и Севастополе стали меньше болеть ОРВИ
20:38Школьники из Севастополя победили в конференции по высоким технологиям
20:24Проснуться на рассвете и загадать желание: в Крыму можно будет увидеть звездопад
20:08В Крыму 20 земских работников культуры получат по миллиону рублей
19:52Победа Радева компенсирует потерю Орбана для России – мнение
19:37В Севастополе по ночам обрабатывают улицы от клещей
19:19В Севастополе открыли рейд
19:17В Крыму ждут увеличения автомобильного потока по сухопутному коридору
19:03В Севастополе перекрыли рейд третий раз за день
18:48В Симферополе открыт сезон работы городских фонтанов – видео
18:28Крымчанок призвали стать донорами плазмы
18:10Землетрясение в Сочи - что сейчас происходит в городе
Лента новостейМолния