Комплексное развитие территорий меняет облик российских городов - Мишустин
Комплексное развитие территорий меняет облик российских городов, благодаря запущенному пять лет назад проекту у 23 тысяч россиян появилось новое жилье. Об этом... РИА Новости Крым, 20.04.2026
В России благодаря комплексному развитию территорий у 23 тысячи россиян есть новое жилье
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Комплексное развитие территорий меняет облик российских городов, благодаря запущенному пять лет назад проекту у 23 тысяч россиян появилось новое жилье. Об этом сообщает правительство РФ.
Механизм комплексного развития территорий (КРТ) – один из самых действенных инструментов преображения российских городов и повышения качества городской среды для жизни. Он позволяет создавать жилые районы сразу со всей необходимой социальной, инженерной и дорожно-транспортной инфраструктурой. В ходе совещания кабмина вице-премьер Марат Хуснуллин доложил председателю правительства Михаилу Мишустину, каких результатов удалось добиться за время реализации проекта.
"По проектам КРТ в регионах уже построено 4,4 млн кв. м недвижимости, включая 3,6 млн кв. м жилья. Благодаря механизму КРТ расселено порядка 500 тысяч кв. м аварийного и ветхого жилья, 23 тыс. человек в 35 регионах переехали в новые квартиры. Приведено в порядок 80 тыс. общественных и дворовых пространств", - перечислил Хуснуллин.
Премьер-министр Мишустин подчеркнул, что механизм комплексного развития территорий сейчас очень активно используется, поэтому необходимо не снижать темпы.
"Очень важно наращивать его возможности, чтобы обеспечить устойчивое развитие российских городов, территорий на годы вперед", – заявил Михаил Мишустин.
Читайте также на РИА Новости Крым: