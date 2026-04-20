Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260420/kogda-otkroyut-prokhod-cherez-grot-na-trope-golitsyna-v-novom-svete-1155356058.html
Когда откроют проход через грот на тропе Голицына в Новом Свете
Когда откроют проход через грот на тропе Голицына в Новом Свете
Проход через грот на тропе Голицына в Новом Свете откроют не раньше июля. Об этом РИА Новости Крым сообщил замминистра экологии и природных ресурсов Крыма –... РИА Новости Крым, 20.04.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/01/1138499495_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_34d10a750a75a968da0ca00264c685c5.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/01/1138499495_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f4be67930b0a25e3eb55c9641b7a5cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
17:03 20.04.2026
 
© РИА Новости КрымГрот Голицына в Новом Свете
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Проход через грот на тропе Голицына в Новом Свете откроют не раньше июля. Об этом РИА Новости Крым сообщил замминистра экологии и природных ресурсов Крыма – заместитель Главного госинспектора республики Александр Березнев.
Обвал в гроте на тропе Голицина произошел в октябре прошлого года из-за сильных ливней. Проходить разрушенный участок тропы опасно, там идут восстановительные работы.

"Нами были проведены определенные работы. Экспертиза была. Работы, которые проектом были предусмотрены для восстановления безопасности прохода, планируем реализовать ориентировочно до 1 июля", – сказал Березнев.

По его словам, средства и подрядчик уже найдены. Сейчас на маршруте по прежнему действуют определенные ограничения, связанные с безопасностью.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:28Крымчанок призвали стать донорами плазмы
18:10Землетрясение в Сочи - что сейчас происходит в городе
18:03Рейд в Севастополе открыли
17:52В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
17:41В Севастополе в третий раз объявлена воздушная тревога – срочно в укрытия
17:39Новости Севастополя: осколки БПЛА рухнули на пассажирский автобус и пробили крышу
17:26Землетрясение произошло у берегов Краснодарского края
17:05В Севастополе отбой воздушной тревоги
17:03Когда откроют проход через грот на тропе Голицына в Новом Свете
16:50На Украине военный с ножом ранил ребенка и угрожал прохожим
16:36В Японии произошло еще одно мощное землетрясение
16:13Воздушная тревога второй раз звучит в Севастополе – всем пройти в укрытия
16:11В Севастополе второй раз за день остановили движение морского транспорта
16:07После сильного землетрясения в Японии проверяют ядерные объекты
15:48Туапсе после атаки ВСУ- число пострадавших увеличилось до трех
15:39Жительница Севастополя ответит за призывы к экстремизму
15:18Замглавы округа на Херсонщине тяжело ранен при атаке ВСУ
15:04Над Крымом и акваторией Черного моря отработала ПВО
14:55Четыре тысячи крымчан входят в состав федеральном регистра доноров
14:45В Севастополе открыли рейд после отбоя воздушной тревоги
Лента новостейМолния