Киев продолжает попытки "раскачать межнациональную лодку" в Крыму
Киев не снижает активности в попытках раскачать межнациональную ситуацию в Крыму, пытаясь воздействовать главным образом на молодежь. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 20.04.2026
Киевский режим не оставляет попыток "раскачать" межнациональную ситуацию в Крыму – власти

12:52 20.04.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПредседатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Руслан Якубов
Председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Руслан Якубов - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Киев не снижает активности в попытках раскачать межнациональную ситуацию в Крыму, пытаясь воздействовать главным образом на молодежь. Об этом сообщил председатель госкомитета по делам межнациональных отношений республики Руслан Якубов на круглом столе в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Эта активность не уменьшается. Враг понимает, что проигрывает на полях специальной военной операции, поэтому пытается внести раскол в наше межнациональное и межконфессиональное единство, пытаясь воздействовать в большей степени на подростков и молодых людей от 12 до 17 лет", – сказал руководитель ведомства.
Как уточнил Якубов, молодых людей в Крыму пытаются склонить к проведению протестных акций, различным диверсионным действиям, а также к финансированию украинских вооруженных формирований. Однако на местном уровне ведется очень серьезная работа по профилактике подобных поступков.
"Профилактическая работа с молодыми людьми ведется постоянно, мониторятся вузовские и школьные соцсети, со школьниками и студентами проводятся беседы. Также в этой работе очень важно участие родителей, которым нужно следить за тем, чтобы их ребенок не попал под влияние наших врагов", - добавил глава госкомнаца Крыма.
