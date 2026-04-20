Как крымские электромобили вышли на уровень с китайскими производителями
Как крымские электромобили вышли на уровень с китайскими производителями - РИА Новости Крым, 20.04.2026
Как крымские электромобили вышли на уровень с китайскими производителями
В Крыму активно развивается производство электромобилей. Ядро отрасли в республике составляют четыре предприятия, некоторые из них выпускают полностью готовые... РИА Новости Крым, 20.04.2026
2026-04-20T06:29
2026-04-20T06:29
2026-04-20T06:29
электромобиль
симферополь
алушта
симферопольский район
транспорт
крым
новости крыма
ирина цыпук
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В Крыму активно развивается производство электромобилей. Ядро отрасли в республике составляют четыре предприятия, некоторые из них выпускают полностью готовые модели "под ключ". А цена и качество крымских машин ничем не уступает китайским коллегам. Как налажено производство и развитие специальных электрозаправочных станций для этого вида транспорта, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель руководителя Центра "Мой бизнес" в Республике Крым Ирина Цыпук.Специалист отметила, что спрос на этот вид транспорта растет, особенно в туристический сезон. Станции располагаются там же, где и обычные АЗС и также стоят отдельно на частных территориях."Крым гордится тем, что у нас есть производители локального электротранспорта. Их у нас порядка четырех, которые формируют ядро отрасли. Все они научно-производственные предприятия. Находятся в Симферополе, в Алуште, в Симферопольском районе", – рассказала гостья эфира.Одно из предприятий, например, производит электромобили полного цикла – от конструкторских разработок до сборки техники. Выпускает коммерческие электромобили, грузовые, пассажирские, коммунальные, ориентированные на курортную и на городскую инфраструктуру, уточнила Ирина Цыпук.По ее словам, в Крыму есть также и предприятие, которое специализируется на разработке комплектующих и инженерных решений для переоборудования автомобилей в электромобили.Таким образом Республика Крым обеспечивает полный цикл от производства до управления, эксплуатацией. И продаж электромобилей как в Крыму, так и по всей территории Российской Федерации, уточнила эксперт области.По качеству и по цене сейчас в этой отрасли самые популярные китайские электромобили. Крым находится примерно в ценовой категории на одном уровне, заверила эксперт."Но я считаю, надо доверять качественному производителю, крымскому, отечественному, который здесь на месте может обслуживать, к которому всегда можно обратиться. Да, при такой же ценовой категории мы получаем полный цикл сопровождения. И поддерживаем крымских товаропроизводителей", – сказала гость эфира.Ранее по результатам исследования "Авито Авто" стало известно, что в Крыму за год средняя стоимость электромобилей с пробегом снизилась на 22% до 3 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму наблюдается взрывной спрос на электрокары – с чем это связаноВ России потратят 5,7 млрд рублей на зарядные станции для электромобилейСухопутный коридор в Крым для электромобилей – какие нюансы
симферополь
алушта
симферопольский район
крым
электромобиль, симферополь, алушта, симферопольский район, транспорт, крым, новости крыма, ирина цыпук
Как крымские электромобили вышли на уровень с китайскими производителями
В Крыму открыто порядка 100 электрозаправочных станций – создана специальная карта
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым.
В Крыму активно развивается производство электромобилей. Ядро отрасли в республике составляют четыре предприятия, некоторые из них выпускают полностью готовые модели "под ключ". А цена и качество крымских машин ничем не уступает китайским коллегам. Как налажено производство и развитие специальных электрозаправочных станций для этого вида транспорта, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала заместитель руководителя Центра "Мой бизнес" в Республике Крым Ирина Цыпук.
"Сейчас у нас 104 электрозаправочных станций находится на данной карте, которая охватывает ключевые города и районы Крыма и основные туристические маршруты. Мы считаем, что в республике для электротранспорта развивается инфраструктура поэтапно и на сегодняшний день уже сформирована базовая сеть зарядной инфраструктуры", – сообщила эксперт.
Специалист отметила, что спрос на этот вид транспорта растет, особенно в туристический сезон. Станции располагаются там же, где и обычные АЗС и также стоят отдельно на частных территориях.
"Крым гордится тем, что у нас есть производители локального электротранспорта. Их у нас порядка четырех, которые формируют ядро отрасли. Все они научно-производственные предприятия. Находятся в Симферополе, в Алуште, в Симферопольском районе", – рассказала гостья эфира.
Одно из предприятий, например, производит электромобили полного цикла – от конструкторских разработок до сборки техники. Выпускает коммерческие электромобили, грузовые, пассажирские, коммунальные, ориентированные на курортную и на городскую инфраструктуру, уточнила Ирина Цыпук.
"Крым – это экологически чистый регион, и мы хотим, чтобы у нас инфраструктура и транспорт был также экологически чистый, экономически эффективный и безопасный для граждан и для туристов нашего региона", – подчеркнула специалист Центра "Мой бизнес".
По ее словам, в Крыму есть также и предприятие, которое специализируется на разработке комплектующих и инженерных решений для переоборудования автомобилей в электромобили.
Таким образом Республика Крым обеспечивает полный цикл от производства до управления, эксплуатацией. И продаж электромобилей как в Крыму, так и по всей территории Российской Федерации, уточнила эксперт области.
"Сейчас крымские производители обладают высокой загрузкой, близкой к полной, что свидетельствует о стабильном спросе для продукции и услуги. А предприятия, которые разрабатывает только комплектующие, там загрузка порядка 40% и у них есть потенциал для наращивания объемов производства", – добавила эксперт.
По качеству и по цене сейчас в этой отрасли самые популярные китайские электромобили. Крым находится примерно в ценовой категории на одном уровне, заверила эксперт.
"Но я считаю, надо доверять качественному производителю, крымскому, отечественному, который здесь на месте может обслуживать, к которому всегда можно обратиться. Да, при такой же ценовой категории мы получаем полный цикл сопровождения. И поддерживаем крымских товаропроизводителей", – сказала гость эфира.
Ранее по результатам исследования "Авито Авто" стало известно, что в Крыму за год средняя стоимость электромобилей
с пробегом снизилась на 22% до 3 миллионов рублей.
