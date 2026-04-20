Как крымские электромобили вышли на уровень с китайскими производителями - РИА Новости Крым, 20.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В Крыму активно развивается производство электромобилей. Ядро отрасли в республике составляют четыре предприятия, некоторые из них выпускают полностью готовые модели "под ключ". А цена и качество крымских машин ничем не уступает китайским коллегам. Как налажено производство и развитие специальных электрозаправочных станций для этого вида транспорта, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель руководителя Центра "Мой бизнес" в Республике Крым Ирина Цыпук.Специалист отметила, что спрос на этот вид транспорта растет, особенно в туристический сезон. Станции располагаются там же, где и обычные АЗС и также стоят отдельно на частных территориях."Крым гордится тем, что у нас есть производители локального электротранспорта. Их у нас порядка четырех, которые формируют ядро отрасли. Все они научно-производственные предприятия. Находятся в Симферополе, в Алуште, в Симферопольском районе", – рассказала гостья эфира.Одно из предприятий, например, производит электромобили полного цикла – от конструкторских разработок до сборки техники. Выпускает коммерческие электромобили, грузовые, пассажирские, коммунальные, ориентированные на курортную и на городскую инфраструктуру, уточнила Ирина Цыпук.По ее словам, в Крыму есть также и предприятие, которое специализируется на разработке комплектующих и инженерных решений для переоборудования автомобилей в электромобили.Таким образом Республика Крым обеспечивает полный цикл от производства до управления, эксплуатацией. И продаж электромобилей как в Крыму, так и по всей территории Российской Федерации, уточнила эксперт области.По качеству и по цене сейчас в этой отрасли самые популярные китайские электромобили. Крым находится примерно в ценовой категории на одном уровне, заверила эксперт."Но я считаю, надо доверять качественному производителю, крымскому, отечественному, который здесь на месте может обслуживать, к которому всегда можно обратиться. Да, при такой же ценовой категории мы получаем полный цикл сопровождения. И поддерживаем крымских товаропроизводителей", – сказала гость эфира.Ранее по результатам исследования "Авито Авто" стало известно, что в Крыму за год средняя стоимость электромобилей с пробегом снизилась на 22% до 3 миллионов рублей.

электромобиль, симферополь, алушта, симферопольский район, транспорт, крым, новости крыма, ирина цыпук