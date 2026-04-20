Из-за удара дрона ВСУ по агрофирме один человек погиб и трое ранены
Из-за удара дрона ВСУ по агрофирме один человек погиб и трое ранены
Один человек погиб и трое ранены в результате удара украинского бепилотника по агрофирме в Хомутовском районе Курской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 20.04.2026
2026-04-20T13:45
курская область
новости
беспилотник (бпла, дрон)
александр хинштейн
атаки всу
обстрелы курской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Один человек погиб и трое ранены в результате удара украинского бепилотника по агрофирме в Хомутовском районе Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Украинский беспилотник нанес удар по территории агрофирмы в Хомутовском районе. По предварительной информации, ранены три человека. Еще один, к глубочайшему сожалению, погиб — приношу соболезнования родным", - написал он.
Пострадавшим оказана необходимая помощь, их транспортируют в Курскую областную больницу.
Как сообщалось, в ночь на понедельник силы ПВО сбили 112 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом. Массированной атаке беспилотников ВСУ подвергся город Туапсе. Один человек погиб, еще один мужчина пострадал. Повреждены жилые дома, школа и детский сад. Занятия в школах города отменены.
15:48Туапсе после атаки ВСУ- число пострадавших увеличилось до трех
15:39Жительница Севастополя ответит за призывы к экстремизму
15:18Замглавы округа на Херсонщине тяжело ранен при атаке ВСУ
15:04Над Крымом и акваторией Черного моря отработала ПВО
14:55Четыре тысячи крымчан входят в состав федеральном регистра доноров
14:45В Севастополе открыли рейд после отбоя воздушной тревоги
14:31Крым и Ростовская область расширят сотрудничество в сфере туризма
14:28В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
14:21Крымский мост сейчас: на выезде с полуострова выросла очередь
14:06Экстремальный полет вертолета в Сочи "зацепил" транспортную прокуратуру
13:45Из-за удара дрона ВСУ по агрофирме один человек погиб и трое ранены
13:39В Японии эвакуируют 156 тысяч человек после землетрясения
13:34В Туапсе крупный пожар на морском терминале после атаки ВСУ
13:28Армия РФ продвигается вперед: ВСУ несут значительные потери
13:16ЧП на востоке Крыма: мужчина убил двух знакомых и покончил с собой
13:03Кризис на Ближнем Востоке затронет и регион ОДКБ – Лавров
13:01Нефтяное пятно площадью 10 тысяч "квадратов" обнаружено в Черном море
12:52Киев продолжает попытки "раскачать межнациональную лодку" в Крыму
12:44ВСУ атакуют Севастополь - сбиты две воздушные цели
12:38В Крымском онкодиспансере появился уникальный томограф
Лента новостейМолния