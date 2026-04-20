Из-за удара дрона ВСУ по агрофирме один человек погиб и трое ранены
Один человек погиб и трое ранены в результате удара украинского бепилотника по агрофирме в Хомутовском районе Курской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 20.04.2026
2026-04-20T13:45
курская область
новости
беспилотник (бпла, дрон)
александр хинштейн
атаки всу
обстрелы курской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Один человек погиб и трое ранены в результате удара украинского бепилотника по агрофирме в Хомутовском районе Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.Пострадавшим оказана необходимая помощь, их транспортируют в Курскую областную больницу.Как сообщалось, в ночь на понедельник силы ПВО сбили 112 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом. Массированной атаке беспилотников ВСУ подвергся город Туапсе. Один человек погиб, еще один мужчина пострадал. Повреждены жилые дома, школа и детский сад. Занятия в школах города отменены.
