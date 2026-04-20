https://crimea.ria.ru/20260420/grazhdanka-germanii-sobiralas-ustroit-vzryv-na-obekte-silovikov-v-pyatigorske-1155335909.html
Гражданка Германии собиралась устроить взрыв на объекте силовиков в Пятигорске
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902740_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_360ac3fe715f0ec249919bd879055435.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила планировавшийся Киевом террористический акт на объекте силовых структур Ставропольского края, который должна была осуществить гражданка Германии. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.Благодаря эффективной работе специальных средств радиоэлектронной борьбы вблизи одного из объектов силовых ведомств в Пятигорске выявлено и заблокировано действие взрывного устройства, которое находилось в рюкзаке указанной женщины. Женщину задержали. В ходе осмотра ее сумки специалистами-взрывотехниками установлено, что самодельное взрывное устройство было изготовлено из взрывчатого вещества мощностью 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте и оснащено поражающими элементами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Севастополя получил 18 лет строгого режима за сбор сведений о ПВОСдавал СБУ места с военной техникой: житель Запорожской области задержан за госизменуВ РФ предотвратили 37 вооруженных нападений на объектах образования
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902740_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_4b4fe4a116c3e12064c8db8243a94090.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
