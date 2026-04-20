Гражданка Германии собиралась устроить взрыв на объекте силовиков в Пятигорске

Гражданка Германии собиралась устроить взрыв на объекте силовиков в Пятигорске - РИА Новости Крым, 20.04.2026

Гражданка Германии собиралась устроить взрыв на объекте силовиков в Пятигорске

ФСБ предотвратила планировавшийся Киевом террористический акт на объекте силовых структур Ставропольского края, который должна была осуществить гражданка...

2026-04-20T10:07

2026-04-20T10:07

2026-04-20T10:07

ставропольский край

теракт

германия

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила планировавшийся Киевом террористический акт на объекте силовых структур Ставропольского края, который должна была осуществить гражданка Германии. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.Благодаря эффективной работе специальных средств радиоэлектронной борьбы вблизи одного из объектов силовых ведомств в Пятигорске выявлено и заблокировано действие взрывного устройства, которое находилось в рюкзаке указанной женщины. Женщину задержали. В ходе осмотра ее сумки специалистами-взрывотехниками установлено, что самодельное взрывное устройство было изготовлено из взрывчатого вещества мощностью 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте и оснащено поражающими элементами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Севастополя получил 18 лет строгого режима за сбор сведений о ПВОСдавал СБУ места с военной техникой: житель Запорожской области задержан за госизменуВ РФ предотвратили 37 вооруженных нападений на объектах образования

ставропольский край

германия

ставропольский край, новости, теракт, германия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)