Гражданка Германии собиралась устроить взрыв на объекте силовиков в Пятигорске - РИА Новости Крым, 20.04.2026
Гражданка Германии собиралась устроить взрыв на объекте силовиков в Пятигорске
2026-04-20T10:07
ставропольский край
теракт
германия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
10:07 20.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила планировавшийся Киевом террористический акт на объекте силовых структур Ставропольского края, который должна была осуществить гражданка Германии. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт, планировавшийся киевским режимом на объекте правоохранительных органов Ставропольского края с участием гражданки Германии 1969 года рождения", - говорится в сообщении.
Благодаря эффективной работе специальных средств радиоэлектронной борьбы вблизи одного из объектов силовых ведомств в Пятигорске выявлено и заблокировано действие взрывного устройства, которое находилось в рюкзаке указанной женщины.
Женщину задержали. В ходе осмотра ее сумки специалистами-взрывотехниками установлено, что самодельное взрывное устройство было изготовлено из взрывчатого вещества мощностью 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте и оснащено поражающими элементами.
