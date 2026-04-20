Два крымских города вошли в топ-3 лидеров по росту доходов в РФ

Евпатория и Севастополь вошли в тройку российских городов, продемонстрировавших наибольший темп роста доходов в первом квартале 2026 года.

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Евпатория и Севастополь вошли в тройку российских городов, продемонстрировавших наибольший темп роста доходов в первом квартале 2026 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования заместителя научного руководителя Финансового университета при правительстве РФ Александра Шатилова.Рейтинг городов по темпам роста доходов составлялся среди населенных пунктов с населением от 100 тысяч человек на основе оценки этих темпов на человека в I квартале 2026 года по сравнению с этим же периодом прошлого года. В денежных доходах учитывали зарплату наемных работников, доходы от предпринимательской и другой производственной деятельности, социальные выплаты, а также доходы от собственности и инвестиций.В рейтинг по темпам роста доходов также вошли Норильск (26%), Волгодонск и Новый Уренгой (по 25%), Мытищи, Жуковский и Владикавказ (по 24%).Исследование также показало, что самый высокий уровень душевого дохода в месяц – в Москве (96 тысяч рублей), Санкт-Петербурге (94 тысячи рублей), Екатеринбурге (81 тысяча рублей), Сочи (75 тысяч рублей) и Краснодаре (74 тысячи рублей).Ранее первый замминистра экономического развития Крыма Роман Хитущенко сообщил, что в 2025 году средняя зарплата по Крыму выросла на 17% и составила более 63 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым попал в десятку регионов с самой низкой зарплатой в глубинкеНазваны регионы РФ с самыми высокими зарплатами – на каком месте КрымУровень бедности в России в 2025 году снизился до исторического минимума

