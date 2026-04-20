Дожди с туманом и порывистый ветер: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 20.04.2026
Дожди с туманом и порывистый ветер: погода в Крыму в понедельник
Дожди с туманом и порывистый ветер: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 20.04.2026
Дожди с туманом и порывистый ветер: погода в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 20.04.2026
2026-04-20T00:01
2026-04-20T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0b/1141772874_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c4c3e3231d25cb0616914fd19176bc7c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Дожди с туманом и порывистый ветер: погода в Крыму в понедельник

В Крыму в понедельник до +17 градусов и местами дожди с туманом и порывистый ветер

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +12…+17, в горах +5…+10 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +15…+17 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +14...+16 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха в ночные часы +7...+9, днем +14...+16 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
