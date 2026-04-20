Дожди с туманом и порывистый ветер: погода в Крыму в понедельник
2026-04-20T00:01
В Крыму в понедельник до +17 градусов и местами дожди с туманом и порывистый ветер
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +12…+17, в горах +5…+10 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +15…+17 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +14...+16 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха в ночные часы +7...+9, днем +14...+16 градусов.
