ЧП на востоке Крыма: мужчина убил двух знакомых и покончил с собой - РИА Новости Крым, 20.04.2026
ЧП на востоке Крыма: мужчина убил двух знакомых и покончил с собой
крым, срочные новости крыма, убийство, следком крыма и севастополя, прокуратура республики крым
ЧП на востоке Крыма: мужчина убил двух знакомых и покончил с собой

В Ленинском районе Крыма мужчина убил двух собутыльников и покончил с собой – СК

13:16 20.04.2026 (обновлено: 13:22 20.04.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНож
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Житель города Щелкино Ленинского района Крыма убил двух мужчин в ходе бытового конфликта и затем покончил с собой, возбуждено и расследуется уголовное дело. Об этом РИА Новости Крым сообщила официальный представитель крымского главка Следственного комитета РФ Ольга Постнова.
"Следователями расследуется уголовное дело по факту убийства двух жителей города Щелкино Ленинского района (ч.1 ст. 105 УК РФ). Конфликт, в результате которого были убиты мужчины, произошел в результате совместного распития спиртных напитков и носил исключительно бытовой характер. Сам фигурант после совершенного преступления свел счеты с жизнью", - рассказала Постнова.
Ход расследования дела взят на контроль прокуратурой республики, проинформировала старший помощник прокурора республики Дарья Бирюк. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
15:48Туапсе после атаки ВСУ- число пострадавших увеличилось до трех
15:39Жительница Севастополя ответит за призывы к экстремизму
15:18Замглавы округа на Херсонщине тяжело ранен при атаке ВСУ
15:04Над Крымом и акваторией Черного моря отработала ПВО
14:55Четыре тысячи крымчан входят в состав федеральном регистра доноров
14:45В Севастополе открыли рейд после отбоя воздушной тревоги
14:31Крым и Ростовская область расширят сотрудничество в сфере туризма
14:28В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
14:21Крымский мост сейчас: на выезде с полуострова выросла очередь
14:06Экстремальный полет вертолета в Сочи "зацепил" транспортную прокуратуру
13:45Из-за удара дрона ВСУ по агрофирме один человек погиб и трое ранены
13:39В Японии эвакуируют 156 тысяч человек после землетрясения
13:34В Туапсе крупный пожар на морском терминале после атаки ВСУ
13:28Армия РФ продвигается вперед: ВСУ несут значительные потери
13:16ЧП на востоке Крыма: мужчина убил двух знакомых и покончил с собой
13:03Кризис на Ближнем Востоке затронет и регион ОДКБ – Лавров
13:01Нефтяное пятно площадью 10 тысяч "квадратов" обнаружено в Черном море
12:52Киев продолжает попытки "раскачать межнациональную лодку" в Крыму
12:44ВСУ атакуют Севастополь - сбиты две воздушные цели
12:38В Крымском онкодиспансере появился уникальный томограф
Лента новостейМолния