Рейтинг@Mail.ru
Четыре тысячи крымчан входят в состав федеральном регистра доноров - РИА Новости Крым, 20.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260420/chetyre-tysyachi-krymchan-vkhodyat-v-sostav-federalnom-registra-donorov-1155348522.html
Четыре тысячи крымчан входят в состав федеральном регистра доноров
Сегодня четыре тысячи жителей Республики Крым входят в состав федерального регистра доноров костного мозга. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 20.04.2026
донорство костного мозга
крым
антон скоромный
донорство
новости крыма
здоровье
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/24/1114712479_0:242:3211:2048_1920x0_80_0_0_0c0fc770b36a26cefd27a1aeadcaf8e2.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/24/1114712479_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_c436ed71259a0236231e60c16caf24dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донорство костного мозга, крым, антон скоромный, донорство, новости крыма, здоровье
В федеральном регистре доноров костного мозга состоит четыре тысячи крымчан

14:55 20.04.2026
 
© РИА Новости . Варвара Гертье / Перейти в фотобанкМедсестра в больнице
Медсестра в больнице - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© РИА Новости . Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Сегодня четыре тысячи жителей Республики Крым входят в состав федерального регистра доноров костного мозга. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил заместитель главного врача крымского "Центра крови" Антон Скоромный.
"Количество доноров в республике растет в геометрической прогрессии. Четыре тысячи жителей Крыма состоят в федеральном регистре доноров косного мозга", - сказал Скоромный.
В России федеральный регистр был создан в 2022 году. На сегодняшний день в нем состоят 500 тысяч россиян. За четыре года такой результат можно считать довольно успешным, отметил медик.
По его словам, это закрывает необходимую потребность всех центров по пересадке костного мозга в стране.
"Для полного закрытия потребности федеральных центров, которые производят пересадку костного мозга, необходимо 500-600 тысяч доноров. Сейчас эта потребность закрыта", - сказал Антон Скоромный.
Он отметил также, что найти подходящего донора очень сложно - процент совпадения составляет 1 к 10 тысячам.
20 апреля в России отмечается Национальный день донора. Дату учредили в 2007 году на круглом столе по проблемам донорства и службы крови, состоявшемся в Госдуме в память о первом переливании крови в стране.
В 2025 году более 38 тысяч человек стали донорами крови в Крыму и Севастополе. По Крыму эта цифра составляет более 24 тысяч, по Севастополю – 14 тысяч.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
