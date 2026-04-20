Четыре тысячи крымчан входят в состав федеральном регистра доноров
В федеральном регистре доноров костного мозга состоит четыре тысячи крымчан
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Сегодня четыре тысячи жителей Республики Крым входят в состав федерального регистра доноров костного мозга. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил заместитель главного врача крымского "Центра крови" Антон Скоромный.
"Количество доноров в республике растет в геометрической прогрессии. Четыре тысячи жителей Крыма состоят в федеральном регистре доноров косного мозга", - сказал Скоромный.
В России федеральный регистр был создан в 2022 году. На сегодняшний день в нем состоят 500 тысяч россиян. За четыре года такой результат можно считать довольно успешным, отметил медик.
По его словам, это закрывает необходимую потребность всех центров по пересадке костного мозга в стране.
"Для полного закрытия потребности федеральных центров, которые производят пересадку костного мозга, необходимо 500-600 тысяч доноров. Сейчас эта потребность закрыта", - сказал Антон Скоромный.
Он отметил также, что найти подходящего донора очень сложно - процент совпадения составляет 1 к 10 тысячам.
20 апреля в России отмечается Национальный день донора. Дату учредили в 2007 году на круглом столе по проблемам донорства и службы крови, состоявшемся в Госдуме в память о первом переливании крови в стране.
В 2025 году более 38 тысяч человек стали донорами крови в Крыму и Севастополе. По Крыму эта цифра составляет более 24 тысяч, по Севастополю – 14 тысяч.
