Четыре тысячи крымчан входят в состав федеральном регистра доноров

Четыре тысячи крымчан входят в состав федеральном регистра доноров - РИА Новости Крым, 20.04.2026

Четыре тысячи крымчан входят в состав федеральном регистра доноров

Сегодня четыре тысячи жителей Республики Крым входят в состав федерального регистра доноров костного мозга. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 20.04.2026

2026-04-20T14:55

2026-04-20T14:55

2026-04-20T14:55

донорство костного мозга

крым

антон скоромный

донорство

новости крыма

здоровье

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Сегодня четыре тысячи жителей Республики Крым входят в состав федерального регистра доноров костного мозга. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил заместитель главного врача крымского "Центра крови" Антон Скоромный.В России федеральный регистр был создан в 2022 году. На сегодняшний день в нем состоят 500 тысяч россиян. За четыре года такой результат можно считать довольно успешным, отметил медик.По его словам, это закрывает необходимую потребность всех центров по пересадке костного мозга в стране.Он отметил также, что найти подходящего донора очень сложно - процент совпадения составляет 1 к 10 тысячам.20 апреля в России отмечается Национальный день донора. Дату учредили в 2007 году на круглом столе по проблемам донорства и службы крови, состоявшемся в Госдуме в память о первом переливании крови в стране.В 2025 году более 38 тысяч человек стали донорами крови в Крыму и Севастополе. По Крыму эта цифра составляет более 24 тысяч, по Севастополю – 14 тысяч.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие дополнительные трудовые гарантии положены донорамПо зову сердца: в Крыму ежегодно растет число доноров кровиКрымчанка сдала кровь для пострадавшей в аварии в Таиланде туристки

крым

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

донорство костного мозга, крым, антон скоромный, донорство, новости крыма, здоровье