Более 38 тысяч человек стали донорами крови в Крыму и Севастополе в 2025 году
2026-04-20T10:52
СИМФЕРОПОЛЬ. 20 апр – РИА Новости Крым. Более 24 тысяч жителей Крыма за 2025 год стали донорами крови. Почти шести тысячам человек присвоено звание "Почетный донор России". Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Республика Крым также активно участвует в расширении Федерального регистра доноров костного мозга. На сегодняшний день в нем состоят более 3,7 тыс. крымчан, уточнил глава республики.В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе-герое ежемесячно кровь сдают 1200 человек. А в 2025 году, чтобы спасти жизнь соотечественников, в севастопольский Центр крови обратились более 14 тысяч горожан.По информации губернатора, в прошлом году году впервые сдать кровь решились 1 615 севастопольцев. Всего в городе уже больше двух тысяч обладателей звания "Почетный донор", а один из активистов движения награжден медалью "За содействие донорскому движению".Кроме того, в 2025 году 292 человека стали потенциальными донорами костного мозга, а всего в базе регистра состоят более 400 севастопольцев.Ранее сообщалось, что в Крыму все больше желающих участвовать в добровольческой миссии по сдаче крови. Донором может стать любой человек, которому исполнилось 18 лет и у него есть паспорт гражданина Российской Федерации, человек должен быть полностью физически и психически здоров и не иметь различных противопоказаний.20 апреля в России отмечается Национальный день донора. Дату учредили в 2007 году на круглом столе по проблемам донорства и службы крови, состоявшемся в Госдуме в память о первом переливании крови в стране.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Минздрав хочет расширить список противопоказаний для доноровПо зову сердца: в Крыму ежегодно растет число доноров кровиКакие дополнительные трудовые гарантии положены донорам
