Рейтинг@Mail.ru
Более 38 тысяч человек стали донорами крови в Крыму и Севастополе в 2025 году
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260420/bolee-38-tysyach-chelovek-stali-donorami-krovi-v-krymu-i-sevastopole-v-2025-godu-1155338212.html
Более 38 тысяч человек стали донорами крови в Крыму и Севастополе в 2025 году
Более 38 тысяч человек стали донорами крови в Крыму и Севастополе в 2025 году
2026-04-20T10:52
донорство костного мозга
донорство
крым
севастополь
новости крыма
сергей аксенов
михаил развожаев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155337773_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_626975e2f2f46fe65534ced9ab7518fc.jpg
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155337773_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_bec0dd73a58d8638d46027c40bd0093a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
10:52 20.04.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваДонорство
Донорство
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ. 20 апр – РИА Новости Крым. Более 24 тысяч жителей Крыма за 2025 год стали донорами крови. Почти шести тысячам человек присвоено звание "Почетный донор России". Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Более 24,2 тыс. крымчан за прошедший год стали донорами. На сегодня в нашей республике проживает около 5,9 тыс. человек, которым присвоено звание "Почетный донор России". Для многих наших земляков это образ жизни. Впечатляющие цифры. За ними спасенные жизни и здоровье тысяч людей. В том числе наших воинов", - написал в своем канале МАХ Аксенов.
Республика Крым также активно участвует в расширении Федерального регистра доноров костного мозга. На сегодняшний день в нем состоят более 3,7 тыс. крымчан, уточнил глава республики.
В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе-герое ежемесячно кровь сдают 1200 человек. А в 2025 году, чтобы спасти жизнь соотечественников, в севастопольский Центр крови обратились более 14 тысяч горожан.
"Только за прошлый год в центре провели больше 14 тысяч донаций, а с начала этого года — уже более 4 тысяч. За цифрами — сотни спасенных жизней. Каждый месяц в Центр крови приходят 1200 человек — это тот самый "золотой запас", с которым медикам не страшно смотреть в будущее. И ряды доноров только растут", - написал в своем канале МАХ Развожаев.
По информации губернатора, в прошлом году году впервые сдать кровь решились 1 615 севастопольцев. Всего в городе уже больше двух тысяч обладателей звания "Почетный донор", а один из активистов движения награжден медалью "За содействие донорскому движению".
Кроме того, в 2025 году 292 человека стали потенциальными донорами костного мозга, а всего в базе регистра состоят более 400 севастопольцев.
Ранее сообщалось, что в Крыму все больше желающих участвовать в добровольческой миссии по сдаче крови. Донором может стать любой человек, которому исполнилось 18 лет и у него есть паспорт гражданина Российской Федерации, человек должен быть полностью физически и психически здоров и не иметь различных противопоказаний.
20 апреля в России отмечается Национальный день донора. Дату учредили в 2007 году на круглом столе по проблемам донорства и службы крови, состоявшемся в Госдуме в память о первом переливании крови в стране.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
