Атаки беспилотников отбили над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей

Силы ПВО за ночь сбили 112 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

2026-04-20T07:17

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь сбили 112 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Дроны уничтожены над территориями Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, уточнили в военном ведомстве.Накануне вечером в Севастополе отражали очередную атаку беспилотников ВСУ. Сбиты восемь воздушных целей.

