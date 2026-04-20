Рейтинг@Mail.ru
Армия РФ продвигается вперед: ВСУ несут значительные потери - РИА Новости Крым, 20.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260420/armiya-rf-prodvigaetsya-vpered-vsu-nesut-znachitelnye-poteri-1155344529.html
Армия РФ продвигается вперед: ВСУ несут значительные потери
Армия РФ продвигается вперед: ВСУ несут значительные потери - РИА Новости Крым, 20.04.2026
Армия РФ продвигается вперед: ВСУ несут значительные потери
За минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции ВС РФ значительно улучшили тактическое положение, продвинулись в глубину обороны противника, а... РИА Новости Крым, 20.04.2026
2026-04-20T13:28
2026-04-20T13:28
новости сво
министерство обороны рф
новости
потери всу
вооруженные силы россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155344695_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_972e31b967c151fcf8dcabd28790404f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ. 20 апр – РИА Новости Крым. За минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции ВС РФ значительно улучшили тактическое положение, продвинулись в глубину обороны противника, а также уничтожили 1205 украинских боевиков и десятки единиц техники. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.Группировка войск "Север" улучшила тактическое положение и поразила живую силу и технику ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Противник потерял 195 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих. Уничтожены два склада боеприпасов."Южная" группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции в ДНР. Уничтожены 205 военнослужащих, а также четыре склада боеприпасов и шесть складов материальных средств.Войска "Центра" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике противника в Днепропетровской области и Донецкой Народной Республике. Потери украинских вооруженных формирований составили 315 военнослужащих.Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях. Киев потерял до 230 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и два склада материальных средств.Подразделения "Днепра" нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в Запорожской области. Уничтожены более 50 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии, 28 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Также оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, цехам производства и местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.Кроме того, силы ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы и 274 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в ответ на террористические атаки Киева Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по объектам на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:17 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и еще тремя регионамиНовости СВО: армия России уничтожила более 1100 боевиков КиеваАрмия России нанесла удары по Украине: что уничтожено
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155344695_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_4b91af58b19536c655cb9b56afe57e05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, новости, потери всу , вооруженные силы россии, инфографика
Армия РФ продвигается вперед: ВСУ несут значительные потери

За сутки ВС РФ продвинулись в глубину обороны противника и уничтожили более 1200 боевиков

13:28 20.04.2026
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ. 20 апр – РИА Новости Крым. За минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции ВС РФ значительно улучшили тактическое положение, продвинулись в глубину обороны противника, а также уничтожили 1205 украинских боевиков и десятки единиц техники. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.
Группировка войск "Север" улучшила тактическое положение и поразила живую силу и технику ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Противник потерял 195 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов.
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих. Уничтожены два склада боеприпасов.
"Южная" группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции в ДНР. Уничтожены 205 военнослужащих, а также четыре склада боеприпасов и шесть складов материальных средств.
Войска "Центра" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике противника в Днепропетровской области и Донецкой Народной Республике. Потери украинских вооруженных формирований составили 315 военнослужащих.
Сводка Минобороны РФ на 20 апреля 2026 годаСводка Минобороны РФ на 20 апреля 2026 года
Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях. Киев потерял до 230 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и два склада материальных средств.
Подразделения "Днепра" нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в Запорожской области. Уничтожены более 50 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии, 28 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Также оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, цехам производства и местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.
Кроме того, силы ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы и 274 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в ответ на террористические атаки Киева Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по объектам на Украине.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости СВОМинистерство обороны РФНовостиПотери ВСУВооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
