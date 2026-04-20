Какой сегодня праздник: 20 апреля

В этот день 194 года назад в России впервые успешно провели переливание крови, а в 1940 году в США представили первый электронный микроскоп. РИА Новости Крым, 20.04.2026

2026-04-20T00:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В этот день 194 года назад в России впервые успешно провели переливание крови, а в 1940 году в США представили первый электронный микроскоп.Что празднуют в миреЕжегодно 20 апреля в России отмечают Национальный день донора крови. Дату учредили в 2007 году на круглом столе по проблемам донорства и службы крови, состоявшемся в Госдуме в память о первом переливании крови в стране.Еще в России сегодня День мобилизационных подразделений МВД. Именно эти ребята обеспечивают боевую готовность объектов гражданской обороны системы МВД страны.С 2010 года в мире празднуют День китайского языка, учрежденный ООН. В этот день вспоминают основателя китайской письменности Цан Цзе, который создал ее более 5 тысяч лет назад.К неофициальным праздникам, которые полюбились пользователям интернета, относится День поисков смысла жизни. В сети 20 апреля призывают пользователей задуматься над скоротечностью времени и человеческом наследии.Знаменательные событияВ 1656 году в России вместо серебряных монет появились медные деньги.В 1832 году российский акушер Андрей Вольф впервые успешно провел переливание крови пациенту: роженице перелили кровь мужа.В 1901 году в Российской империи ознаменовалось открытием Большого зала Московской консерватории.В 1922 году была образована Южно-Осетинская автономная область, которая вошла в состав Грузинской ССР.Знаменитая серия "Жизнь замечательных людей" начала выпускаться издательством "Молодая гвардия" в 1933 году. Первой напечатали книгу "Генрих Гейне" Александра Дейча.Ровно через пять лет в Украинской ССР приняли документ, согласно которому во всех школах изучение русского языка стало обязательным.В 1940 году в США представили миру первый электронный микроскоп.В 1942 году закончилась Московская битва Великой Отечественной войны, продолжавшаяся более полугода. Это первый серьезный успех Красной армии в войне. В западной историографии битва известна как "Операция Тайфун".Кто родилсяВ 1882 году родился русский композитор, народный артист СССР Николай Мясковский – один из крупнейших симфонистов первой половины XX века.Свой 82 день рождения 20 апреля празднует актер, телеведущий, заслуженный артист России Владимир Долинский. Он стал известным после съемок в фильмах "Обыкновенное чудо" и "Тот самый Мюнхгаузен".В 1949 году родилась американская актриса Джессика Лэнг. Ее первой серьезной работой стала роль в фильме "Кинг-Конг". В 1982 году вышла лента "Тутси" с ее участием, Лэнг получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана.В 1950 году родился генерал-лейтенант, экс-губернатор Красноярского края Александр Лебедь. Он участвовал в военных действиях в Афганистане, в событиях 1991 года и лично подписывал Хасавюртовские соглашения. Погиб 28 апреля 2002 года при катастрофе вертолета Ми-8 в районе озера Ойское в Красноярском крае. По мнению государственной комиссии, причиной катастрофы стала "неудовлетворительная подготовка экипажа к выполнению полета".В 1964 году родился Энди Серкис, британский актер и кинорежиссер. Он сыграл в кино и на телевидении более 30 ролей, однако более всего известен ролями Голлума в серии фильмов "Властелин колец" и примата Цезаря в "Восстании планеты обезьян".Также в этот день родились советская и российская лыжница, трехкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира Елена Вяльбе, русский поэт, драматург, детский писатель Николай Агнивцев, кинооператор, народный артист РСФСР Вадим Юсов, советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Александр Мальцев, американская актриса, модель, певица и танцовщица Кармен Электра и другие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

