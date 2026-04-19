ВСУ нанесли ракетный удар по Ростовской области – ранены люди и горят склады - РИА Новости Крым, 19.04.2026
ВСУ нанесли ракетный удар по Ростовской области – ранены люди и горят склады
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье ВСУ атаковали Ростовскую область – три человека ранены, горят склады в Таганроге, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.Также губернатор сообщил, что в ходе нанесения ракетного удара по Таганрогу пострадала коммерческая инфраструктура. Возник пожар на территории складских помещений.На месте происшествия работают сотрудники служб экстренного реагирования. Данные по разрушениям на земле уточняются, проинформировал глава региона.Также губернатор сообщил, что в Неклиновском районе области был уничтожен БПЛА – в этом районе информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.Глава города Таганрога Светлана Камбулова проинформировала, что в результате ночной воздушной атаки незначительные повреждения получили несколько объектов, по одной из улиц города изменили движение общественного транспорта.
При ракетном ударе ВСУ по Ростовской области ранены три человека и горят склады

07:07 19.04.2026 (обновлено: 07:16 19.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье ВСУ атаковали Ростовскую область – три человека ранены, горят склады в Таганроге, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"Воздушная атака на Ростовскую область сегодня ночью снова принесла тяжелые последствия. В Таганроге – трое человек обратились за медицинской помощью", – написал глава региона в своем канале в Мах.
Также губернатор сообщил, что в ходе нанесения ракетного удара по Таганрогу пострадала коммерческая инфраструктура. Возник пожар на территории складских помещений.
На месте происшествия работают сотрудники служб экстренного реагирования. Данные по разрушениям на земле уточняются, проинформировал глава региона.
Также губернатор сообщил, что в Неклиновском районе области был уничтожен БПЛА – в этом районе информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
Глава города Таганрога Светлана Камбулова проинформировала, что в результате ночной воздушной атаки незначительные повреждения получили несколько объектов, по одной из улиц города изменили движение общественного транспорта.
"В районе завода им. Бериева движение трамваев и автобусов по ул. Инструментальной временно будет осуществляться по измененной схеме. О возобновлении движения сообщу дополнительно", – написала глава города в своем канале в Мах.
